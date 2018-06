Palmeiras contrata zagueiro argentino por empréstimo de um ano

O Palmeiras tem um novo zagueiro. Na noite desta segunda-feira, o Verdão acertou a contratação do argentino Nicolás Freire, de 24 anos, por empréstimo de uma temporada com valor de compra fixado. Revelado pelo Argentinos Juniors, o defensor estava no PEC Zwolle, da Holanda, equipe que terminou na 9ª posição na competição local.

Visto como promessa local, Freire deixou o Argentinos Juniors pelas mãos do grupo de empresários City Football Group. A intenção era colocá-lo no Manchester City após o período na Holanda, em que iria pegar mais experiência.

O Boca Juniors também tinha interesse no atleta, que irá desembarcar em São Paulo nesta terça-feira para realizar exames médicos pelo Maior Campeão do Brasil. Se tudo correr como o esperado, ele deverá se juntar ao grupo que viaja à América Central na próxima quinta-feira.

Freire tem 1m86, é canhoto e disputou 26 partidas pelo PEC Zwolle na última temporada, marcando dois gols e dando duas assistências, segundo o Transfermarket. Com rapidez no bote e na cobertura, pode atuar também na lateral esquerda.