Palmeiras oficializa retorno de Gustavo Scarpa ao elenco

Como esperado anteriormente, o meia Gustavo Scarpa está de volta ao Verdão. Depois de recusar uma oferta do futebol árabe, o jogador de 24 anos teve seu retorno oficializado ao Palmeiras nesta quarta-feira, de acordo com o próprio site oficial do clube.

Scarpa realizou exames médicos nas dependências do time e assinou contrato com a equipe paulista, já ficando à disposição do técnico Roger Machado.

O meia deve estar no treinamento da manhã desta quinta-feira na Academia de Futebol. O Palmeiras viajará pela noite, para o Panamá, tendo em vista a realização de amistosos internacionais.

De acordo com a nota oficial do Verdão, “para vencer a concorrência de times do exterior, o presidente Maurício Galiotte e a diretoria de futebol não mediram esforços e garantiram o retorno do meia”.