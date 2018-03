Scarpa tem contrato rescindido no BID e não pode jogar pelo Palmeiras

O técnico Roger Machado havia confirmado nesta manhã que Gustavo Scarpa seria relacionado para o jogo deste sábado, contra o Novorizontino. Horas depois, porém, o contrato do atleta com o Palmeiras foi rescindido no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e ele não poderá atuar.

Como noticiado pela Gazeta Esportiva, enquanto os ofícios emitidos pelo Tribunal Regional do Trabalho, do Rio de Janeiro, sobre a liminar perdida por Scarpa não chegasse ao clube e à CBF, e o meia seguiria com seu nome no BID vinculado ao Palmeiras e ainda poderia treinar e atuar pelo Verdão. Nesta sexta-feira, porém, a CBF recebeu a documentação.

A expectativa do estafe do jogador é que a decisão poderá revertida sem demora. Até o momento, o Palmeiras não interferiu no caso – nem juridicamente, nem buscando um acordo com o Fluminense. Empresários do atleta e o clube acreditam que, como a reivindicação do atleta é válida (pelos atrasos em salários e direitos de imagem), a decisão final terminará sendo favorável ao jogador.

Para evitar desdobramentos em meio ao imbróglio jurídico, uma das opções do Palmeiras para resolver a situação de Scarpa seria entrar em acordo com o Fluminense. O Tricolor afirma “brigar pelos seus direitos”, mas não quer ter o jogador de volta. Na prática, o clube das Laranjeiras se interessa em uma possível compensação, que pode ser financeira ou de atletas. A segunda opção, porém, está descartada por Roger Machado por hora.

A decisão foi publicada pelo BID enquanto a delegação palmeirense já viajava de ônibus para Campinas, de onde tomará um avião para São José do Rio Preto. O grupo embarca para Novo Horizonte no próprio sábado. O clube não divulgou se Scarpa já foi ou será cortado da delegação.

Resta saber se a rescisão publicada em meio ao mata-mata do Campeonato Paulista fará com que o Palmeiras busque um acordo com o Flu mais rápido, apenas para encerrar o imbróglio jurídico e evitar o desfalque #GazetaVerdao — Bruno Calió (@b_calio) 16 de março de 2018

No final de 2017, Gustavo Scarpa entrou na Justiça contra o Fluminense por conta de R$ 9 milhões devidos pelo clube ao jogador, entre salários, direitos de imagem e outras pendências. Em janeiro, o meia conseguiu a rescisão contratual na Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro e assinou com o Palestra por cinco temporadas.

O novo capítulo no imbróglio jurídico acontece justamente no melhor momento de Scarpa no Palmeiras. Após uma longa pré-temporada, o camisa 14 marcou seus primeiros gols pelo clube no último domingo, em vitória sobre o Ituano.