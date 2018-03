Fluminense vence liminar para tentar tirar Scarpa do Palmeiras

O Fluminense conseguiu um passo importante para tentar tirar Gustavo Scarpa do Palmeiras. Nesta quinta-feira, a liminar que liberava o atleta para acerto com o Verdão foi derrubada por 5 votos a 4 em julgamento realizado no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. O estafe do atleta vai recorrer.

Esclarecendo a situação do Scarpa: O Palmeiras ainda não recebeu nada sobre a decisão que aconteceu a favor do @FluminenseFC na briga com o jogador. Portanto, o clube ainda está engessado para buscar um recurso e ajudar o atleta juridicamente. A briga é do atleta com o Flu pic.twitter.com/Cnkv1LB00P — Bruno Calió (@b_calio) 15 de março de 2018

Vale ressaltar que o Palmeiras está respaldado juridica e financeiramente. Além disso, enquanto a notificação da decisão do TRT do RJ não chegar ao Palmeiras, ele ainda pode atuar. A derrota é do Scarpa em disputa particular, não do Verdão #GazetaVerdao — Bruno Calió (@b_calio) 15 de março de 2018

No final de 2017, Gustavo Scarpa entrou na Justiça contra o Fluminense por conta de R$ 9 milhões devidos pelo clube ao jogador, entre salários, direitos de imagem e outras pendências. Em janeiro, o meia conseguiu a rescisão contratual na Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro e assinou com o Palestra por cinco temporadas.

O novo capítulo no imbróglio jurídico acontece justamente no melhor momento de Scarpa no Palmeiras. Após uma longa pré-temporada, o camisa 14 marcou seus primeiros gols pelo clube no último domingo, em vitória sobre o Ituano.