Roger confirma que Scarpa será relacionado para jogo das quartas

“Sem dúvida, o Gustavo Scarpa está relacionado. Até um segundo posicionamento, ele está disponível para ir para o jogo com a gente”. A frase de Roger Machado era tudo que o torcedor do Palmeiras esperava ouvir nesta sexta-feira, em entrevista coletiva do treinador.

Como noticiado pela Gazeta Esportiva, enquanto os ofícios emitidos pelo Tribunal Regional do Trabalho, do Rio de Janeiro, sobre a liminar perdida por Scarpa não chegarem ao clube e à CBF, e o meia seguir com seu nome no BID vinculado ao Palmeiras, ele ainda pode treinar e atuar pelo Verdão. Isso não significa, porém, que será titular neste sábado.

“Nesse momento o titular ainda é o Willian de um lado. Dudu vai jogar do outro. Mas sem dúvida nenhuma o Scarpa, pelos gols que fez e pela atuação, se credencia a brigar pela posição. Consigo escalar apenas 11 e nesse momento o Willian tem contribuído bastante. Nada que na cabeça do treinador não possa mudar de um momento para outro”, disse o comandante.

Em meio ao imbróglio jurídico, uma das opções do Palmeiras para resolver a situação de Scarpa seria entrar em acordo com o Fluminense. O Tricolor afirma “brigar pelos seus direitos”, mas não quer ter o jogador de volta. Na prática, o clube das Laranjeiras se interessa em uma possível compensação, que pode ser financeira ou de atletas. A segunda opção, porém, está descartada por Roger Machado por hora.

“Nesse momento, não passa pela minha cabeça. Hoje o Scarpa está liberado para jogar com a gente. Se acontecer algo diferente, a gente passa a pensar em outra direção. Neste momento, não há espaço para isso”, finalizou.

A provável formação do Palmeiras para encarar o Novorizontino, neste sábado, às 19h30 (de Brasília), fora de casa, pela partida de ida das quartas de final do Campeonato Paulista é Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Victor Luis; Felipe Melo e Bruno Henrique; Willian, Lucas Lima e Dudu; Borja.