Scarpa elogia gramado sintético no Allianz; Palmeiras pode antecipar retorno

De volta aos treinos com o restante do elenco do Palmeiras, Gustavo Scarpa elogiou o novo gramado sintético do Allianz Parque. Em entrevista coletiva na última quarta-feira, o meia ressaltou a diferença do novo piso, mas disse que será melhor para o clube.

“Muda um pouco a dinâmica do jogo. A galera está ansiosa, porque no ano passado acabamos perdendo alguns jogos devido a shows, enfim. O legal dessa grama é que independentemente de shows, a gente vai conseguir mandar nossos jogos lá. Acho que vai ser bom, vamos precisar treinar lá uns dias antes, mas acho que vai ser bom”, disse.

Em contato com a Gazeta Esportiva, a administração do Allianz Parque confirmou que a reforma do gramado já está no fim, mas não cravou a data final do procedimento.

O estádio também tem grandes chances de ficar à disposição antes do previsto. O retorno estava marcado inicialmente para o dia 20, em duelo contra o Guarani, mas é provável que aconteça já no próximo dia 16, frente ao Mirassol, às 16h (Brasília), pelo Campeonato Paulista.

O Palmeiras deve ter a resposta definitiva até sexta-feira, mas a confirmação ainda depende da intensidade das chuvas em São Paulo, que podem atrasar o término das obras.

