Rony é regularizado e deve fazer sua estreia pelo Palmeiras contra o Santos

O segundo reforço do Palmeiras para a temporada 2020 está com toda parte burocrática regularizada e poderá fazer sua estreia com a camisa alviverde. Rony foi inscrito no Campeonato Paulista na manhã desta sexta-feira e estará à disposição de Vanderlei Luxemburgo para o clássico contra o Santos neste sábado.

Contratado há uma semana, o novo camisa 11 do Verdão já treina com o restante do elenco e, inclusive, fez parte da equipe titular no treinamento desta manhã e deve pintar entre os iniciais.

Rony foi contratado por seis milhões de euros, depois de ter uma excelente temporada em 2019 com a camisa do Athletico Paranaense, e vem para brigar pela titularidade com Willian e Luiz Adriano.