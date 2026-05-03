Palmeiras se despede do Allianz com torcida em peso e volta de Paulinho

O Palmeiras se despediu do Allianz Parque na noite do último sábado, ao empatar em 1 a 1 com o Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O artilheiro Flaco López marcou o último gol antes da mudança do nome do estádio alviverde.

O Nubank adquiriu os naming rights do estádio em acordo anunciado no início do mês de abril. Os torcedores participaram do processo para escolha do novo nome do estádio alviverde, encerrado no último dia 30 de abril.

Os torcedores puderam decidir entre três opções: Nubank Parque, Nubank Arena e Parque Nubank. O novo nome da casa palmeirense será anunciado já nesta segunda-feira por meio dos canais oficiais dos novos detentores dos naming rights.

As tratativas foram conduzidas pela WTorre, empresa que gere o estádio. O banco digital irá pagar cerca de 10 milhões de dólares (quase R$ 51 milhões na cotação atual) por temporada para assumir o naming rights da arena.

Após a escolha do nome, a Nubank dará início ao processo de instalação do novo letreiro. Todo o processo de instalação da nova identidade visual deve ser concluída até o mês de julho.

Despedida tem bom público e retorno de Paulinho

A despedida do Allianz Parque registrou momentos marcantes para a torcida do Palmeiras. Um deles foi o retorno do atacante Paulinho, que voltou aos gramados após quase dez meses em recuperação de uma fratura na tíbia da perna direita.

O camisa 10 ovacionado tanto no anúncio dos suplentes como ao entrar em campo, sendo acionado na segunda etapa para entrar no lugar de Maurício. Ele também teve seu nome cantado pela torcida.

Por falar em torcida, o Allianz Parque recebeu um grande público em seu último jogo oficial. 41.282 pessoas estiveram presentes no estádio para acompanhar o clássico contra o Santos, para uma renda de R$ 3.997.352,77.

O número ficou a 186 pessoas de quebrar o recorde da arena alviverde. O maior público da era Allianz foi registrado no clássico contra o Corinthians, pelas oitavas de final da Copa do Brasil de 2025, quando 41.468 torcedores marcaram presença na casa alviverde.

Números do Palmeiras no Allianz

A nova nomenclatura encerra um período de quase 12 anos, iniciado em novembro de 2014, quando o Allianz Parque foi inaugurado. A mudança marcou uma nova fase para o Palmeiras, que voltou a brigar por títulos anualmente. Nesse período, o Alviverde disputou 348 partidas, com 229 vitórias, 70 empates e 49 derrotas em sua casa.

Desde a abertura do Allianz Parque, o Palmeiras conquistou 15 títulos, sendo nove deles com os jogos decisivos realizados no estádio. No período, foram quatro Campeonatos Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), dois Brasileirões (2016 e 2022), duas Copas do Brasil (2015 e 2020) e uma Recopa Sul-Americana, em 2022.

Próximos jogos do Palmeiras

Sporting-Cristal-PER x Palmeiras (quarta rodada da Copa Libertadores)

Data e horário: 05/05 (terça-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER)

Remo x Palmeiras (15ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 10/05 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Baenão, em Belém (PA)