Palmeiras x Santos: CBF divulga áudio do VAR em gol anulado no fim do clássico

A CBF divulgou, na noite do último sábado, o áudio do VAR relativo ao gol anulado do Palmeiras nos acréscimos do empate em 1 a 1 contra o Santos, no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O segundo gol do Palmeiras, que seria o da virada, saiu aos 47 minutos do segundo tempo. Allan finaliza da entrada da área, a bola desvia em Arias e, sem bater em Paulinho, termina no fundo das redes. Inicialmente, o lance foi validado pelo árbitro Raphael Claus.

A arbitragem de vídeo, porém, revisou o lance como de costume, para confirmar se a bola não havia batido em Paulinho ou se Paulinho, caso estivesse impedido, atrapalharia a visão do goleiro, interferindo diretamente no gol. A princípio, tanto Raphael Claus como o VAR enxergaram tudo legal.

"A decisão do campo é gol, toca no Arias antes", disse o assistente Danilo Simon Manis ao ser questionado sobre a decisão do árbitro.

"Gol confirmado. Não tem toque de mão do Arias, né? Só perna? Só confirma se não tem mão. Aguarda, vamos ver se não tem toque de mão do Arias, porque seria uma mão de imediatez, tá?", afirmou um dos assistentes na cabine de vídeo após a resposta do assistente.

Em uma checagem final, a arbitragem de vídeo encontrou um desvio na mão de Jhon Arias, o que invalidaria o gol posteriormente. Diego Pombo Lopez, então, recomendou a revisão.

"Claus, te recomendo a revisão para você ver uma mão de imediatez, ok? Claus, na escuta? Recomendo revisão para mão de imediatez", disse o árbitro de vídeo.

Claus, então, explica que irá rever o lance. "Vou checar se bateu na mão ou não, pode sair. Tem uma possível mão do Arias, vou checar se tocou na mão. Pode mostrar", comentou.

Após olhar a imagem no monitor, o árbitro de campo é categórico na decisão: "Ah, toca na mão. Agora, para na mão do Arias. Presta atenção, ela bate na mão e entra no gol. Não tem essa", concluiu Claus em conversa com atletas.

Situação na tabela

O resultado não foi dos melhores para nenhuma das duas equipes. O Palmeiras chegou aos 33 pontos e granatiu a liderança por mais uma rodada, mas pode ver a vantagem na ponta diminuir em caso de vitória do Flamengo, que recebe o Vasco neste domingo. Do outro lado, o Santos alcançou os 15 pontos e deixou a zona de rebaixamento momentaneamente, mas depende de um tropeço do Internacional para terminar a rodada fora do Z4.

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Sporting-Cristal-PER x Palmeiras (quarta rodada da Copa Libertadores)

(quarta rodada da Copa Libertadores) Data e horário: 05/05 (terça-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER)

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