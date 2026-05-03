Atuações do Palmeiras: Allan e Sosa mudam o jogo, mas Arias sai como vilão em clássico

O Palmeiras buscou o empate em 1 a 1 com o Santos na noite do último sábado, no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dois titulares que entraram no segundo tempo, Allan e Sosa mudaram o panorama do jogo, enquanto Marlon Freitas e Flaco López também foram importantes. Por outro lado, nomes como Andreas Pereira, Lucas Evangelista e Jhon Arias decepcionaram.

Allan e Sosa foram dois atletas que entraram e mudaram o clima do jogo. O Cria da Academia deu mais velocidade ao ataque alviverde e criou as melhores chances do Palmeiras no segundo tempo ao entrar no lugar de Khellven. Sosa, que também entrou na segunda etapa, também se apresentou muito para o jogo e se movimentou bastante, ajudando na pressão alviverde na reta final. Foram peças importantes e mostraram o porquê são titulares.

Marlon Freitas também foi um dos nomes que mais se destacaram no clássico. O volante pisou bastante no último terço do campo e foi o responsável por ajudar o Palmeiras a gerar oportunidades na etapa inicial. Encontrou passes em profundidade, lançamentos e viradas de jogo que levaram a oportunidades da equipe. Na marcação, também se desdobrou e conseguiu desarmes importantes.

Flaco López decidiu quando necessário. O argentino fez uma partida abaixo de forma geral, com muitos erros nas tomadas de decisão, mas converteu a única chance que teve. Não teve uma noite brilhante, mas foi decisivo quando requisitado.

Andreas Pereira, por sua vez, foi talvez um dos piores em campo do lado alviverde. O meia, que jogou mais próximo à área, esteve muito abaixo tecnicamente. Errou passes que geraram contra-ataques, se aproximou pouco dos companheiros, não criou e ainda foi desarmado com facilidade, sobretudo no lance do gol do Santos. Saiu de campo com a assistência para o gol de Flaco, mas fez um jogo ruim.

Evangelista também não foi bem. O volante ganhou uma oportunidade no time titular, mas participou pouquíssimo do jogo e errou muito no meio-campo, mostrando ainda pouca intensidade na marcação e sendo um dos primeiros a deixar o gramado na leva de substituições. Partida abaixo.

Arias, por fim, saiu como vilão em noite ruim no Allianz. O colombiano foi deslocado de sua melhor posição e errou alguns passes, faltando aparecer mais para o jogo. Ainda perdeu grandes oportunidades, a mais clara delas no primeiro tempo, quando ficou cara a cara com Gabriel Brazão e finalizou mal, parando em defesa do goleiro. Na reta final, ainda teve o azar da bola tocar em seu braço e anular o gol da virada do Palmeiras.

Situação na tabela

O resultado não foi dos melhores para o Palmeiras. O Verdão chegou aos 33 pontos e granatiu a liderança por mais uma rodada, mas pode ver a vantagem na ponta diminuir em caso de vitória do Flamengo, que recebe o Vasco neste domingo.

Próximos jogos do Palmeiras

Sporting-Cristal-PER x Palmeiras (quarta rodada da Copa Libertadores)

Data e horário: 05/05 (terça-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER)

Remo x Palmeiras (15ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 10/05 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Baenão, em Belém (PA)