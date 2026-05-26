Rival do Palmeiras, Chapecoense anuncia demissão do técnico Fábio Matias

Próximo adversário do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, a Chapecoense anunciou nesta segunda-feira a saída do técnico Fábio Matias, um dia após a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, no Mineirão, pela 17ª rodada da competição nacional.

A passagem do treinador pelo Verdão do Oeste terminou após pouco menos de dois meses no cargo. Com a decisão, a equipe catarinense se tornou a primeira do Brasileirão a trocar de treinador duas vezes nesta edição. Antes de Fábio Matias, o clube havia iniciado a temporada sob o comando de Gilmar Dal Pozzo.

Em nota oficial, a Chapecoense informou ainda as saídas do auxiliar técnico Lucas Batista e do preparador físico Felippe Capella, que também deixam a comissão técnica.

A Associação Chapecoense de Futebol comunica, de maneira oficial, o encerramento do vínculo contratual com o treinador Fábio Matias. Além do profissional, o auxiliar técnico Lucas Batista e preparador físico Felippe Capella também deixam de integrar o quadro de profissionais do… pic.twitter.com/nQqp55UDyt — Chapecoense (@ChapecoenseReal) May 26, 2026

Fábio Matias foi contratado em abril, logo após a saída de Dal Pozzo, e acumulou números modestos no período. À frente da equipe, comandou 10 partidas, com duas vitórias, um empate e sete derrotas, somando compromissos entre Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Sudeste.

Na Série A, o desempenho foi ainda mais preocupante: dos 21 pontos disputados, a Chapecoense conquistou apenas um sob o comando do treinador, no empate diante do Mirassol, fora de casa, resultado que veio mais de um mês após sua estreia.

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Chapecoense no Brasileiro

O treinador deixa a Chapecoense como lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas nove pontos. Até agora, o time venceu apenas um jogo, empatou outros seis e saiu derrotados nos nove restantes.

Na próxima rodada, visita o líder Palmeiras. A bola rola no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.