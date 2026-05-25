Palmeiras busca classificação na Libertadores e manter vantagem no Brasileiro; veja programação da semana

Após a importante vitória sobre o Flamengo no último sábado, o Palmeiras abre agora a última semana antes da parada para a disputa da Copa do Mundo, em que terá um importante compromisso pela Libertadores, além de mais uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

5️⃣ vitórias em 5️⃣ jogos contra o atual G6 do Brasileirão 🔥 AVANTI! 💚🤍 pic.twitter.com/ylckJ4ZhDT — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 24, 2026

Na quinta-feira, o Verdão recebe o Júnior Barranquilla pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Na partida, o Palmeiras busca assegurar sua classificação às oitavas de final da competição.

Neste momento, o clube alviverde é o segundo colocado do grupo F com seis pontos e precisa dos três pontos para avançar de fase e garantir a liderança da chave, que depende também de uma derrota do Cerro Porteño para o Sporting Cristal.

Em seguida, no domingo, o Verdão se joga novamente no Allianz Parque antes da parada da Copa do Mundo. O Palmeiras enfrenta a Chapecoense pela 18ª rodada do Brasileirão, buscando mais uma vitória para manter a vantagem de sete pontos para o Flamengo na liderança do torneio.

Em seguida, os atletas que não forem convocados para suas respectivas seleções ganharão um período de férias antes de se reapresentarem para uma intertemporada.

No elenco do Palmeiras, vivem a expectativa de disputarem a Copa do Mundo: Flaco López, Giay (Argentina), Gustavo Gómez, Sosa (Paraguai), Arias (Colômbia), Piquerez e Emiliano Martínez (Uruguai). Além deles, Andreas Pereira aparece na pré-lista da Seleção Brasileira e pode ser chamado em caso de lesão de algum dos convocados.

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Próximos jogos do Palmeiras

Jogo: Palmeiras x Junior Barranquilla-COL

Competição: Copa Libertadores (6ª rodada)

Data e hora: 28 de maio de 2026 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Jogo: Palmeiras x Chapecoense

Competição: Brasileirão (v)

Data e hora: 31 de maio de 2026 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)