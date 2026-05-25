Leila usa aniversário de Barros para reforçar apoio ao diretor no Palmeiras: “Seguiremos juntos”

A presidente do Palmeiras Leila Pereira aproveitou o aniversário de Anderson Barros nesta segunda-feira para reforçar publicamente seu apoio ao diretor de futebol alviverde. Em publicação nas redes sociais, a mandatária elogiou o trabalho do dirigente e destacou que ambos seguirão juntos no comando do departamento de futebol do clube.

“Hoje é aniversário de Anderson Barros. Sei que ele não gosta de exposição em redes sociais, mas não posso deixar de dizer aos meus seguidores o quanto sou grata pela sua dedicação ao Palmeiras”, escreveu Leila.

A presidente ainda fez questão de exaltar a trajetória do diretor no clube e indicou continuidade da parceria nos bastidores do Verdão.

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“Parabéns, Anderson, pelo seu aniversário e pelo trabalho impecável à frente de nosso Departamento de Futebol. Seguiremos juntos pensando e realizando o que for melhor para o Palmeiras”, completou.

Organizada pediu saída

A manifestação acontece poucos dias após a Mancha Verde pedir as saídas de Anderson Barros e do técnico Abel Ferreira em comunicado publicado após a derrota por 1 a 0 para o Cerro Porteño, pela Libertadores.

No texto, a organizada fez duras críticas ao trabalho da diretoria e questionou a montagem do elenco palmeirense. Anderson Barros foi acusado pela torcida de ter formado um grupo “desequilibrado e sem peças de reposição”, principalmente em setores como laterais e criação.

Mesmo diante da pressão, a publicação de Leila demonstra prestígio mantido por Anderson Barros internamente. O dirigente segue respaldado pela presidente.

Veja a mensagem de Leila Pereira na íntegra:

"Hoje é aniversário de Anderson Barros. Sei que ele não gosta de exposição em redes sociais, mas não posso deixar de dizer aos meus seguidores o quanto sou grata pela sua dedicação ao Palmeiras.

Parabéns, Anderson, pelo seu aniversário e pelo trabalho impecável à frente de nosso Departamento de Futebol. Seguiremos juntos pensando e realizando o que for melhor para o Palmeiras.

Parabéns e muito obrigada por tantos momentos inesquecíveis proporcionados à nossa torcida."