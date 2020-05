Relembre: 5 grandes camisas 10 da história do Palmeiras

1 /5 /5

Não tem como falar da camisa 10 do Palmeiras sem falar de Ademir da Guia. Apelidado de Divino, o meia jogou entre 1961 e 1977 no clube, com 512 vitórias, 233 empates, 157 derrotas e 154 gols em 902 jogos, e é o grande camisa 10 da história do Alviverde (Foto: Acervo/Gazeta Press)