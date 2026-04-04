Corinthians x Internacional: veja onde assistir à partida pelo Brasileiro

Corinthians e Internacional se enfrentam na noite deste domingo, a partir das 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O duelo é válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

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Como chegam as equipes?

Corinthians e Internacional não começaram bem o Campeonato Brasileiro. Perto da décima rodada, ambas as equipes figuram na parte de baixo da tabela. O Timão é o 14º colocado, com 10 pontos, enquanto o Colorado ocupa o 16º posto, com nove. O primeiro time no Z4 é o Cruzeiro, com sete pontos.

O Alvinegro paulista ainda vive uma crise dentro de campo. A equipe corintiana não sabe o que é vencer há oito partidas, com cinco empates e três derrotas. Na última rodada, perdeu para o Fluminense, fora de casa, por 3 a 1.

Em contrapartida, o Internacional passou por uma melhora e tem um cenário mais positivo. O Colorado defende uma invencibilidade de três jogos, com duas vitórias e um empate — este último contra o São Paulo, em casa, por 1 a 1.

Arbitragem de Corinthians x Inter