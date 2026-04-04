Lesões de laterais abrem espaço para Arthur, mas acendem alerta no Palmeiras

O Palmeiras vive momento delicado quando se trata da lateral esquerda. Após perder Piquerez, a equipe também terá, nos próximos dias, o desfalque de Jefté. As ausências da dupla abrem ainda mais espaço para Arthur, jovem que subiu da base nesta temporada, mas também ligam um sinal de alerta para a comissão técnica de Abel Ferreira.

Titular absoluto da posição, Piquerez sofreu uma lesão no tornozelo direito enquanto disputava um amistoso pela seleção uruguaia contra a Inglaterra durante a data Fifa do mês de março. O jogador passou por cirurgia e iniciou o processo de recuperação na última semana. A perda do uruguaio, além do impacto técnico, reduz a experiência do setor em jogos decisivos.

Jefté também vira preocupação após lesão de Piquerez

A primeira alternativa utilizada após a lesão do uruguaio foi Jefté. O lateral ganhou a oportunidade no jogo seguinte à lesão de Piquerez, contra o Grêmio, na última quinta-feira, mas o cenário logo apontou para novo problema. Durante a partida, o camisa 6 sofreu uma lesão na coxa direita, foi substituído e agora também é preocupação para o Departamento Médico.

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Arthur é único lateral esquerdo disponível

Nesse contexto, Arthur é o único lateral esquerdo disponível no elenco. Promovido da base neste ano, o jovem lateral deve ter sua primeira sequência mais longa como profissional justamente em uma sequência que exigirá muito fisicamente do elenco, com jogos importantes em diferentes competições.

Antes de Piquerez se lesionar, o lateral teve a carga controlada em alguns jogos e Arthur foi opção de Abel, atuando por dois jogos consecutivos como titular: contra Mirassol e Botafogo. Antes disso, saiu do banco de reservas para jogar contra o Vasco, período em que engatou sua maior sequência até o momento: de três jogos.

Maratona de jogos liga alerta

Apesar da confiança da comissão técnica no potencial de Arthur, o cenário também exige cautela. O Palmeiras enfrentará, nos próximos dias, uma maratona de jogos decisivos e estreará na Libertadores e na Copa do Brasil. O primeiro desafio já é neste domingo, contra o Bahia, pela sequência do Brasileirão.

Próximos jogos do Palmeiras

Jogo : Bahia x Palmeiras

: Bahia x Palmeiras Competição : Campeonato Brasileiro (10ª rodada)

: Campeonato Brasileiro (10ª rodada) Data e hora : 5 de abril de 2026 (domingo), às 19h30 (de Brasília)

: 5 de abril de 2026 (domingo), às 19h30 (de Brasília) Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)