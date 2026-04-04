Corinthians amarga novas baixas, mas ganha reforços e terá mudanças contra o Inter

O Corinthians precisará driblar uma série de desfalques para buscar a vitória contra o Internacional, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é decisivo para o futuro do técnico Dorival Júnior, que está pressionado em razão do jejum de vitórias.

O treinador, no entanto, perdeu mais duas peças para o importante duelo na Neo Química Arena, às 19h30 (de Brasília) deste domingo. O lateral Matheus Bidu recebeu o terceiro cartão amarelo, enquanto o volante Allan foi expulso contra o Fluminense. Ambos estão suspensos e não poderão encarar o Inter.

Soma-se a isso as baixas já conhecidas dos atacantes Kaio César (inflamação perifibrótica no músculo posterior da coxa direita), Hugo (cirurgia no joelho), Memphis (estiramento no músculo anterior da coxa direita) e Gui Negão (estiramento na posterior da coxa direita), e do lateral Hugo (cirurgia no joelho direito).

📍 CT Dr. Joaquim Grava Na manhã desta sexta (3), o Corinthians deu sequência à preparação para a 10ª rodada do Brasileirão. 🗓️ 05/04 (domingo)

🆚 Internacional

⏰ 19h30 (horário de Brasília)

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Por outro lado, Dorival Júnior ganhou o alívio de ter os retornos de três peças importantes do elenco. O goleiro Hugo Souza, que estava com a Seleção Brasileira, e o meia André Carrillo, convocado pelo Peru, estão de volta e devem ficar à disposição normalmente.

Além disso, o Timão também poderá contar com a volta de Raniele, que cumpriu suspensão diante do Fluminense.

Mudanças na escalação

Diante dos desfalques e dos retornos, é certo que a escalação do Corinthians terá ao menos duas mudanças para enfrentar o Internacional. No gol, Hugo Souza deve retomar a titularidade. Já na lateral esquerda, a tendência é que Fabrizio Angileri, reserva imediato, assuma a vaga de Matheus Bidu.

Sem Allan no meio-campo, Dorival também pode promover o retorno de Raniele entre os titulares do Corinthians. Carrillo também pode ganhar uma chance no lugar de Charles.

Contra o Fluminense, a comissão técnica optou por povoar o meio-campo, deixando Yuri Alberto como a única referência no ataque. No compromisso contra o Inter, por sua vez, o treinador pode retomar o esquema com dois atacantes, o que abriria uma vaga ao lado do camisa 9.

Caso Dorival realmente opte pela formação com dois atacantes, Lingard tem chances de fazer seu primeiro jogo como titular pelo Corinthians. O inglês estreou na derrota por 3 a 1 para o Fluminense e deixou boa impressão pela movimentação em campo, apesar da grande oportunidade perdida.

Pedro Raul, Vitinho, Kayke e Dieguinho são outras alternativas para Dorival Júnior no ataque corintiano. Para tentar quebrar o jejum incômodo e aliviar a pressão sobre seu trabalho, o treinador precisará encontrar soluções para deixar a equipe mais ofensiva, principalmente por se tratar de um jogo em casa.

O Corinthians precisa dar uma resposta à Fiel Torcida. O time alvinegro não vence há oito partidas, com três derrotas e cinco empates, e vem de um duro revés para o Fluminense. No Brasileirão, o Timão caiu para a 14ª colocação, com apenas 10 pontos.

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x Internacional (décima rodada do Brasileirão)

Data e horário: 05/04 (domingo), às 19h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Platense-ARG x Corinthians (primeira rodada da Libertadores)

Data e horário: 09/04 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Ciudad de Vicente Lopez, em Buenos Aires (Argentina)