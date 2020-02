Raphael Veiga renova com o Palmeiras até final de 2023

Raphael Veiga ficará mais tempo vestindo a camisa do Palmeiras. Nesta terça-feira, o meia rrevelou o acerto pela renovação de seu contrato com o clube até dezembro de 2023.

Veiga tem sido frequentemente utilizado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo nesta temporada, mas ainda não se firmou como titular absoluto da equipe. Entretanto, o atleta declarou se manter motivado para que a titularidade venha na hora certa.

“Eu já fui muito ansioso, mas hoje procuro aproveitar mais os treinos e jogos. Tem ansiedade que não me atrapalha. É algo que me motiva. Quero sempre jogar, mas tenho os pés no chão e sei que tudo vai acontecer na hora certa”, afirmou.

O Palmeiras volta a jogar neste sábado, às 16 horas (de Brasília), quando enfrenta o Santos pela 8ª rodada do Campeonato Paulista, no Pacaembu.