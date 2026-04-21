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Santos x Coritiba: veja onde assistir à partida pela Copa do Brasil

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Foto: Raul Baretta/ Santos FC
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 21/04/2026 às 07:00

Santos e Coritiba medem forças na noite desta quarta-feira, a partir das 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

Onde assistir ao vivo?

  • Streaming: Prime Vídeo.

Como chegam as equipes?

O Santos vive uma situação complicada na temporada. Na última partida, o Peixe perdeu de virada para o Fluminense por 3 a 2 em casa e chegou a quarta partida sem vencer nos cinco confrontos mais recentes. No Brasileiro, o Alvinegro Praiano está na 15ª posição, com 13 pontos.

Do outro lado, o Coritiba vem de uma vitória por 2 a 0 contra o Atlético-MG e vive uma sequência de quatro jogos sem derrota. A equipe do Paraná ocupa atualmente a sétima colocação no Campeonato Brasileiro.

Arbitragem do confronto

  • Árbitro: Não divulgado

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