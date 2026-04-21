Santos x Coritiba: veja onde assistir à partida pela Copa do Brasil

Santos e Coritiba medem forças na noite desta quarta-feira, a partir das 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

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Final de jogo. O Santos é superado por 3 a 2. pic.twitter.com/J4RxOTf4FF — Santos FC (@SantosFC) April 19, 2026

Como chegam as equipes?

O Santos vive uma situação complicada na temporada. Na última partida, o Peixe perdeu de virada para o Fluminense por 3 a 2 em casa e chegou a quarta partida sem vencer nos cinco confrontos mais recentes. No Brasileiro, o Alvinegro Praiano está na 15ª posição, com 13 pontos.

Do outro lado, o Coritiba vem de uma vitória por 2 a 0 contra o Atlético-MG e vive uma sequência de quatro jogos sem derrota. A equipe do Paraná ocupa atualmente a sétima colocação no Campeonato Brasileiro.

Arbitragem do confronto