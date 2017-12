Há 70 anos, Brandão ganhou 1º título como técnico do Palmeiras

Oswaldo Brandão chegou a defender o Palestra Itália entre as quatro linhas e, como treinador, participou de alguns dos principais momentos da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Recordista de títulos pelo clube, ele foi campeão como técnico pela primeira vez ao ganhar o Campeonato Paulista 1947, há exatos 70 anos.

Em sua discreta trajetória como atleta, Brandão conquistou o histórico Campeonato Paulista 1942. O então meio-campista viveu a mudança de nome de Palestra Itália para Palmeiras e, como reserva, participou da campanha que culminou com o título estadual.

Atrapalhado por uma lesão, Brandão encerrou a carreira dentro das quatro linhas de forma precoce e passou a atuar como técnico. No dia 28 de dezembro de 1947, com apenas 31 anos de idade, ele iniciou a vasta coleção de títulos no comando do Palmeiras.

No jogo que garantiu a taça do Campeonato Paulista 1947, disputado no Estádio da Vila Belmiro, o Palmeiras ganhou do Santos por 2 a 1, apesar de jogar com um a menos desde a metade do segundo tempo. O goleiro Oberdan Cattani e o versátil Waldemar Fiúme, homenageados com bustos pelo clube alviverde, participaram do embate.

“Foi uma vitória trabalhosa e difícil, arrancada dramaticamente nos minutos finais da segunda fase. O sacrifício da resistência de que tiveram gala os palmeirenses valorizou a sua conquista, da mesma forma que o Santos, com uma conduta valorosa, engrandeceu a sua queda”, relatou o jornal A Gazeta Esportiva em 29 de dezembro de 1947.

Ganhador do Campeonato Paulista 1942, o Palmeiras repetiu o título estadual nas temporadas de 1944 e 1947. No contexto da época, as conquistas serviram para fortalecer o clube fundado por imigrantes italianos, obrigado a mudar de nome em função da Segunda Guerra Mundial.

Nas décadas seguintes, Brandão consolidou seu nome como maior técnico da história do Palmeiras. Sobre o Santos de Pelé, conquistou o Super Campeonato Paulista 1959, embrião da Academia de Futebol. Ele ainda abriu caminho para o enea com a Taça Brasil 1960 e brilhou com a Segunda Academia nos anos 1970.

Oswaldo Brandão dirigiu o Palmeiras em 585 partidas e alcançou 341 vitórias, dois recordes. Tetracampeão paulista (1947, 1959, 1972 e 1974) e tri brasileiro (1960, 1972 e 1973), é o técnico que mais conquistou títulos na história da agremiação fundada em 1914 ao lado de Vanderlei Luxemburgo.

Ganhador de duas edições do Campeonato Paulista pelo Corinthians (1954 e 1977), Brandão também tem seu nome entre os ídolos alvinegros. Ele ainda conquistou o Estadual pelo São Paulo (1971) e passou pela Seleção Brasileira. Morreu aos 72 anos, em 1989.