Palmeiras terá Gómez e Arthur titulares contra o Bahia; veja escalações

Líder do Brasileirão, o Palmeiras volta a campo neste domingo para enfrentar o Bahia, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Para esta partida, a equipe terá duas mudanças na escalação em relação ao time que disputou o último jogo contra o Grêmio.

O jovem Arthur começa na lateral esquerda do Alviverde. Piquerez, que virou baixa por conta de uma lesão no tornozelo direito sofrida na seleção uruguaia e Jefté, com uma lesão na coxa direita, serão desfalques para o confronto.

Outra mudança na zaga é o retorno de Gustavo Gómez, que retoma a titularidade no lugar de Bruno Fuchs. Na última partida, o paraguaio começou no banco após retornar de compromissos com a seleção.

Escalação do Bahia

Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Olivera, Erick Pulga e Everaldo.

Técnico: Rogério Ceni

Desfalques: Kanu (transição física), Ronaldo e Ruan Pablo (lesionados)

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Jhon Arias; Mauricio e Flaco López.

Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Piquerez (cirurgia no tornozelo direito), Jefté (lesão na coxa direita), Vitor Roque (dores no tornozelo esquerdo) e Paulinho (recondicionamento físico)

Como chega o Bahia?

O Bahia briga na parte de cima da tabela e ocupa o terceiro lugar, com 17 pontos, dois a menos que o segundo colocado. A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni voltou a vencer na competição na última quarta-feira ao bater o Athletico-PR por 3 a 0, com gols de Everaldo (duas vezes e Luciano Juba).

Como chega o Palmeiras?

O Palmeiras vem de quatro vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro e lidera a competição com 22 pontos, três a mais que o vice-líder Fluminense. Na última rodada, que marcou o retorno da competição após a data Fifa, o Verdão venceu o Grêmio por 2 a 1, na Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP), com dois gols de Marlon Freitas.

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Arbitragem de Bahia x Palmeiras