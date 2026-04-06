Palmeiras vence Bahia com gol no fim e aumenta vantagem na ponta

O Palmeiras aumentou sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro na noite deste domingo. Na Fonte Nova, com um gol marcado nos minutos finais, o time alviverde ganhou do Bahia por 2 a 1.
Situação na tabela
Com 25 pontos ganhos, o Palmeiras abre cinco de diferença sobre o São Paulo, segundo colocado. O Bahia, por sua vez, contabiliza 17 pontos e cai para a quinta posição, atrás do Flamengo.
📋 Resumo do jogo
🔵🔴 BAHIA 1 x 2 PALMEIRAS 🟢⚪
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro (10ª rodada)
🏟️ Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
📅 Data: 5 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: às 19h30 (de Brasília)
🟨 Cartões amarelos: Luciano Juba (Bahia), Jhon Arias (Palmeiras), Giay (Palmeiras) e Khellven (Palmeiras)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
- Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
- Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)
- VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Gols
⚽ Jhon Arias, aos 42' do 1°T (Palmeiras)
⚽ David Duarte, aos 14' do 2°T (Bahia)
⚽ Santiago Ramos Mingo (contra), aos 43' do 2°T (Palmeiras)
Escalações
🔵🔴 Bahia
Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Erick), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Michel Araújo); Kike Olivera (Ademir), Erick Pulga (Dell) e Everaldo (Willian José).
Técnico: Rogério Ceni
🟢⚪ Palmeiras
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Khellven); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan (Felipe Anderson) e Jhon Arias (Sosa); Mauricio (Lucas Evangelista) e Flaco López (Luighi).
Técnico: Abel Ferreira
Como foi o jogo?
Primeiro tempo
O Bahia começou melhor na partida. Aos 16 minutos, Kike Oliveira recebeu pela direita, cortou para o meio e soltou um chutaço de fora da área, obrigando Carlos Miguel a fazer uma boa intervenção. Aos 22, pela esquerda, Jean Lucas fez uma boa trama com Luciano Juba, que levantou para área mas não conseguiu achar ninguém.
Aos 31, Olivera fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Everaldo, que tentou dar uma bicicleta, mas acabou se atrapalhando no lance e deixando a bola fácil para Carlos Miguel. O primeiro chute da equipe do Palmeiras no jogo veio aos 38 minutos. Andreas Pereira lançou na esquerda para Arthur, que driblou Acevedo e arriscou de direita no meio do gol, tranquilo para o goleiro Léo Vieira.
Aos 40 minutos, o Palmeiras quase marcou o primeiro gol do jogo. Em jogada ensaiada após uma cobrança de falta, Jhon Arias encontrou na área Mauricio, que tentou finalizar mas foi travado por Léo Vieira. O Verdão abriu o placar dois minutos depois. Pela esquerda, Arias achou Flaco López, que devolveu de calcanhar para o colombiano bater de primeira no ângulo direito e marcar um golaço.
Segundo tempo
Aos dois minutos, Flaco lançou na área para Maurício, que bateu rasteiro para marcar. No entanto, a assistente Brigida Cirilo Ferreira marcou impedimento do argentino na origem do lance e o gol foi anulado. Aos 11, foi a vez do Bahia de levar perigo ao gol palmeirense. Kike Oliveira invadiu a área e chutou em cima de Carlos Miguel, que defendeu no reflexo. Na sobra, Everton Ribeiro tentou de fora da área e o goleiro do Alviverde encaixou.
O Bahia empatou a partida aos 14 minutos. Em cobrança de escanteio curta, Jean Lucas tocou para Everton Ribeiro, que levantou na área na cabeça de David Duarte, que cabeceou firme no contrapé de Carlos Miguel. Onze minutos depois, Ademir cruzou no meio, Willian José desviou e a bola sobrou para Everton Ribeiro, que quase marcou um golaço de calcanhar. Na jogada, Giay tirou em cima da linha para evitar a virada.
Aos 43 do segundo tempo, após cobrança de escanteio de Andreas Pereira, a bola passou pela primeira trave e Santiago Ramos Mingo, na pequena área, desviou contra o próprio gol, sacramentando a vitória do Alviverde. Cinco minutos depois, já nos acréscimos, Andreas Pereira cobrou falta pela esquerda direto no gol e obrigou Léo Vieira a fazer uma boa defesa.
Próximos jogos
Bahia
- Jogo: Mirassol x Bahia
- Competição: Campeonato Brasileiro (11ª rodada)
- Data e hora: 11 de abril de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)
- Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
Palmeiras
- Jogo: Junior Barranquilla x Palmeiras
- Competição: Copa Libertadores
- Data e hora: 8 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Estadio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena (COL)