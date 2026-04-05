Invictos, times sub-10 e sub-11 do Palmeiras ganham torneio em Goiânia

Neste sábado, os times sub-10 e sub-11 do Palmeiras foram campeões da Go Cup de forma invicta. As Crias da Academia venceram suas finais no torneio disputado em Goiânia.

O sub-10 derrotou o Bahia por 1 a 0, com gol de Samuel Cardoso. Já o sub-11 venceu o FC Dallas por 5 a 0, com gols de Arthur Vicente, Ikaro Alexandre, Joaquim Lucas, Kaio Esquerdinha e João Mariano.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp



Os dois elencos tiveram 100% de aproveitamento na tradicional competição infantil. O sub-10 venceu as sete partidas, marcando um total de 51 gols e sofrendo nove. Já o sub-11 entrou em campo nove vezes e marcou 63 gols, com três sofridos.