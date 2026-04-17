Primeiro clube profissional de Oscar Schmidt, Palmeiras relembra raízes da lenda do basquete

O mundo do esporte se despediu de Oscar Schmidt, lenda do basquete. A morte do ex-atleta de 68 anos foi confirmada nesta sexta-feira. Diversos clubes de futebol lamentaram o falecimento de Schmidt, incluindo o Palmeiras, clube pelo qual o histórico jogador deu seus primeiros passos como atleta profissional. O Verdão ainda destacou as raízes de Oscar no clube alviverde.

Com profunda tristeza, a Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta o falecimento, aos 68 anos, do lendário Oscar Schmidt, ídolo do esporte brasileiro e um dos principais jogadores de basquete de todos os tempos. Maior cestinha da história dos Jogos Olímpicos e integrante do Hall da… pic.twitter.com/NJTDnGuIHD — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 17, 2026

Palmeiras foi o "berço" de Oscar

A estreia de Oscar no time aconteceu em 30 de agosto de 1975, aos 17 anos, na derrota por 80 a 72. Naquela oportunidade, ele marcou seus primeiros quatro pontos como profissional, em jogo do Campeonato Brasileiro, no ginásio do Sírio. Outra referência no basquete, Wlamir Marques, então treinador da equipe e responsável por dar a primeira oportunidade ao "Mão Santa" no elenco principal, estava à beira da quadra.

Ainda no ano de sua estreia, Oscar participou da conquista do Campeonato Adulto da Grande São Paulo e, meses depois, já vivia uma experiência internacional. Com o Palmeiras, disputou o Torneio de Navidad, em Madri, organizado pelo Real Madrid. Em três jogos, Oscar somou 47 pontos dos 100 do Palmeiras contra os anfitriões.

"Foi no Palmeiras que o ala de talento incomum iniciou uma caminhada marcada por vitórias, conquistas e recordes", destacou o Palmeiras, em nota, lamentando o falecimento de Oscar.

Conquista inédita pelo Palmeiras

Em rápida evolução, em 1976, Oscar integrou o elenco campeão paulista, comandado por Cláudio Mortari, dividindo a quadra com nomes como Ubiratan, Carioquinha e Ghermann. No ano seguinte, foi protagonista no Palmeiras ao ajudar o clube a conquistar o título inédito do Campeonato Brasileiro em uma final contra o Flamengo.

Esse foi o primeiro título nacional do clube na modalidade. Na mesma temporada, Oscar foi o cestinha da campanha do Palmeiras no vice-campeonato sul-americano.

Oscar Schmidt se despediu do Palmeiras em 1978, na final do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o vice-campeonato diante do Sírio, Oscar deixou a quadra após anotar 20 pontos na decisão. Naquela edição, registrou sua maior pontuação pelo clube: 40 pontos contra o Petropole Gaúcho.

"Transformou-se também em um exemplo de fé, perseverança e amor à vida. Neste momento de dor e saudade, o Palmeiras se solidariza com os familiares, amigos e fãs do imortal Oscar Schmidt", finalizou o clube.

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Veja a nota de pesar do Palmeiras:

"Neste momento de dor e saudade, o Palmeiras se solidariza com os familiares, amigos e fãs do imortal Oscar Schmidt”, finalizou o Palmeiras em nota.

"Com profunda tristeza, a Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta o falecimento, aos 68 anos, do lendário Oscar Schmidt, ídolo do esporte brasileiro e um dos principais jogadores de basquete de todos os tempos.

Maior cestinha da história dos Jogos Olímpicos e integrante do Hall da Fama da NBA – mesmo sem nunca ter atuado na liga americana –, o Mão Santa deu seus primeiros passos como atleta profissional vestindo a camisa alviverde.

Foi no Palmeiras que o ala de talento incomum iniciou uma caminhada marcada por vitórias, conquistas e recordes. A estreia no time adulto do Verdão aconteceu aos 17 anos, em 30 de agosto de 1975, no ginásio do Sírio, onde marcou os primeiros dos 49.973 pontos que anotaria ao longo da carreira.

No ano seguinte, participou do elenco campeão paulista, dividindo quadra com nomes consagrados como Ubiratan, Carioquinha e Ghermann. Mas foi em 1977 que o craque deixou de ser promessa para se tornar protagonista".

Naquela temporada, o Palmeiras conquistou o Campeonato Brasileiro em uma final histórica contra o Flamengo, em Belo Horizonte (MG), garantindo o primeiro título nacional do clube na modalidade. Despediu-se do Alviverde em 1978 para dar sequência a uma das brilhantes trajetórias da história do esporte nacional.

Diagnosticado com câncer no cérebro em 2011, transformou-se também em um exemplo de fé, perseverança e amor à vida.

Neste momento de dor e saudade, o Palmeiras se solidariza com os familiares, amigos e fãs do imortal Oscar Schmidt".