Entenda por que Oscar Schmidt era chamado de "Mão Santa"

Oscar Schmidt morreu nesta sexta-feira, após sofrer um mal-estar e ser encaminhado ao hospital. A lenda do basquete brasileiro, carinhosamente apelidada de "Mão Santa", faleceu aos 68 anos.

A alcunha se popularizou durante os primeiros anos de sua carreira. Depois de iniciar sua trajetória profissional no basquete, em 1974, pelo Palmeiras, o ex-jogador teve rápida ascensão, acompanhada de um excelente aproveitamento nos arremessos.

Devido a isso, Oscar Schmidt passou a ser chamado de "Mão Santa". Apesar de gostar do apelido, o ídolo afirmava que sua eficiência nos arremessos era fruto de trabalho duro e dedicação e, por isso, o mais correto seria "mão treinada".

Atuando profissionalmente entre 1974 e 2003, Oscar Schmidt marcou 49.737 pontos na carreira. O brasileiro chegou a ultrapassar o lendário Kareem Abdul-Jabbar, ícone do Los Angeles Lakers e hexacampeão da NBA, como o maior cestinha da história do esporte. Atualmente, o recorde pertence a LeBron James, que já ultrapassou a marca de 50 mil pontos.

Apesar de ter perdido o recorde geral, Oscar Schmidt continua sendo o maior cestinha da história das Olimpíadas, com 1.093 pontos. O brasileiro alcançou a marca disputando cinco edições dos Jogos Olímpicos, entre 1980 e 1996.

Ao longo da carreira, conquistou nove medalhas pela Seleção Brasileira, incluindo o lendário ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis, diante da anfitriã Estados Unidos na decisão.

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