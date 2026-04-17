Relembre os recordes históricos de Oscar Schmidt no basquete

Conhecido pela pontuação elevada e regularidade ao longo de mais de duas décadas, Oscar Schmidt é detentor de uma série de recordes em competições internacionais, continentais e nacionais, tanto por clubes quanto pela Seleção Brasileira.

Recordes olímpicos

Oscar é o jogador com mais participações olímpicas na história do basquete, tendo disputado cinco Olimpíadas: 1976, 1980, 1984, 1988 e 1992. Nos Jogos Olímpicos, também detém marcas expressivas:

1.093 pontos marcados, recorde histórico da competição

Três vezes cestinha olímpico

Maior número de minutos jogados

Maior número total de cestas de dois pontos, três pontos e lances livres

55 pontos em uma única partida, contra a Espanha, nos Jogos de Seul, em 1988

Campeonatos Mundiais

Em Campeonatos Mundiais organizados pela FIBA, Oscar também lidera estatísticas históricas:

893 pontos totais marcados em Mundiais

52 pontos em um único jogo, contra a Austrália, no Mundial de 1990

Competições continentais

No cenário continental, Oscar registrou:

53 pontos em uma partida de Jogos Pan-Americanos, contra o México, em 1987

46 pontos em um jogo da Liga Sul-Americana, atuando pelo Flamengo

Basquete brasileiro

No Brasil, Oscar alcançou marcas relevantes tanto por clubes quanto pela seleção:

57 pontos em um único jogo do Campeonato Nacional de Clubes, pelo Flamengo

7.693 pontos marcados pela Seleção Brasileira, recorde histórico

Recordes de carreira

Somando atuações por clubes e seleções, Oscar encerrou a carreira com:

49.737 pontos marcados, o maior número já registrado por um jogador de basquete em nível profissional

Atuação na Itália e na Europa

Grande parte da carreira de Oscar foi construída no basquete europeu, especialmente na Itália. No Campeonato Italiano, ele detém diversos recordes:

1.760 pontos em uma única temporada, pelo Pavia (40 jogos)

Oito vezes cestinha da liga italiana, por Caserta e Pavia

Maior média de pontos da história do campeonato: 34,6 pontos por jogo

Estrangeiro com mais pontos no Campeonato Italiano: 13.957

271 partidas consecutivas sem ausência, defendendo o Caserta durante sete temporadas

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Recordes de aproveitamento

Oscar também registrou marcas relacionadas à precisão nos arremessos:

34 lances livres consecutivos em jogos da Seleção Brasileira

90 lances livres consecutivos em jogos profissionais, pelo Flamengo

196 lances livres consecutivos em um treino da Seleção

22 lances livres convertidos em 22 tentados em um jogo pelo Caserta

8 arremessos de três pontos convertidos em 8 tentados em um jogo do Campeonato Espanhol, atuando pelo Fórum

12 arremessos de dois pontos convertidos em 12 tentados na mesma competição

22 acertos em 25 tentativas em competições europeias de três pontos

Reconhecimento nos clubes

Ao longo da carreira, Oscar teve quatro camisas aposentadas:

Número 18, pelo Caserta (Itália)

Número 11, pelo Pavia (Itália)

Número 14, pelo Unidade Vizinhança (Brasília)

Número 14, pelo Flamengo (Rio de Janeiro)

Lenda eterna

O maior jogador brasileiro de basquete, Oscar Schmidt, faleceu nesta sexta-feira, aos 68 anos. A causa da morte do ídolo não foi divulgada.

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