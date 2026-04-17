Relembre os recordes históricos de Oscar Schmidt no basquete

Conhecido pela pontuação elevada e regularidade ao longo de mais de duas décadas, Oscar Schmidt é detentor de uma série de recordes em competições internacionais, continentais e nacionais, tanto por clubes quanto pela Seleção Brasileira.
Recordes olímpicos
Oscar é o jogador com mais participações olímpicas na história do basquete, tendo disputado cinco Olimpíadas: 1976, 1980, 1984, 1988 e 1992. Nos Jogos Olímpicos, também detém marcas expressivas:
- 1.093 pontos marcados, recorde histórico da competição
- Três vezes cestinha olímpico
- Maior número de minutos jogados
- Maior número total de cestas de dois pontos, três pontos e lances livres
- 55 pontos em uma única partida, contra a Espanha, nos Jogos de Seul, em 1988
Campeonatos Mundiais
Em Campeonatos Mundiais organizados pela FIBA, Oscar também lidera estatísticas históricas:
- 893 pontos totais marcados em Mundiais
- 52 pontos em um único jogo, contra a Austrália, no Mundial de 1990
Competições continentais
No cenário continental, Oscar registrou:
- 53 pontos em uma partida de Jogos Pan-Americanos, contra o México, em 1987
- 46 pontos em um jogo da Liga Sul-Americana, atuando pelo Flamengo
Basquete brasileiro
No Brasil, Oscar alcançou marcas relevantes tanto por clubes quanto pela seleção:
- 57 pontos em um único jogo do Campeonato Nacional de Clubes, pelo Flamengo
- 7.693 pontos marcados pela Seleção Brasileira, recorde histórico
Recordes de carreira
Somando atuações por clubes e seleções, Oscar encerrou a carreira com:
- 49.737 pontos marcados, o maior número já registrado por um jogador de basquete em nível profissional
Atuação na Itália e na Europa
Grande parte da carreira de Oscar foi construída no basquete europeu, especialmente na Itália. No Campeonato Italiano, ele detém diversos recordes:
- 1.760 pontos em uma única temporada, pelo Pavia (40 jogos)
- Oito vezes cestinha da liga italiana, por Caserta e Pavia
- Maior média de pontos da história do campeonato: 34,6 pontos por jogo
- Estrangeiro com mais pontos no Campeonato Italiano: 13.957
- 271 partidas consecutivas sem ausência, defendendo o Caserta durante sete temporadas
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Recordes de aproveitamento
Oscar também registrou marcas relacionadas à precisão nos arremessos:
- 34 lances livres consecutivos em jogos da Seleção Brasileira
- 90 lances livres consecutivos em jogos profissionais, pelo Flamengo
- 196 lances livres consecutivos em um treino da Seleção
- 22 lances livres convertidos em 22 tentados em um jogo pelo Caserta
- 8 arremessos de três pontos convertidos em 8 tentados em um jogo do Campeonato Espanhol, atuando pelo Fórum
- 12 arremessos de dois pontos convertidos em 12 tentados na mesma competição
- 22 acertos em 25 tentativas em competições europeias de três pontos
Reconhecimento nos clubes
Ao longo da carreira, Oscar teve quatro camisas aposentadas:
- Número 18, pelo Caserta (Itália)
- Número 11, pelo Pavia (Itália)
- Número 14, pelo Unidade Vizinhança (Brasília)
- Número 14, pelo Flamengo (Rio de Janeiro)
Lenda eterna
O maior jogador brasileiro de basquete, Oscar Schmidt, faleceu nesta sexta-feira, aos 68 anos. A causa da morte do ídolo não foi divulgada.
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