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Relembre os recordes históricos de Oscar Schmidt no basquete

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(Foto: Acervo pessoal)
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Por Rodrigo Matuck em

Publicado 17/04/2026 às 17:29

Conhecido pela pontuação elevada e regularidade ao longo de mais de duas décadas, Oscar Schmidt é detentor de uma série de recordes em competições internacionais, continentais e nacionais, tanto por clubes quanto pela Seleção Brasileira.

Recordes olímpicos

Oscar é o jogador com mais participações olímpicas na história do basquete, tendo disputado cinco Olimpíadas: 1976, 1980, 1984, 1988 e 1992. Nos Jogos Olímpicos, também detém marcas expressivas:

  • 1.093 pontos marcados, recorde histórico da competição
  • Três vezes cestinha olímpico
  • Maior número de minutos jogados
  • Maior número total de cestas de dois pontos, três pontos e lances livres
  • 55 pontos em uma única partida, contra a Espanha, nos Jogos de Seul, em 1988

Campeonatos Mundiais

Em Campeonatos Mundiais organizados pela FIBA, Oscar também lidera estatísticas históricas:

  • 893 pontos totais marcados em Mundiais
  • 52 pontos em um único jogo, contra a Austrália, no Mundial de 1990

Competições continentais

No cenário continental, Oscar registrou:

  • 53 pontos em uma partida de Jogos Pan-Americanos, contra o México, em 1987
  • 46 pontos em um jogo da Liga Sul-Americana, atuando pelo Flamengo

Basquete brasileiro

No Brasil, Oscar alcançou marcas relevantes tanto por clubes quanto pela seleção:

  • 57 pontos em um único jogo do Campeonato Nacional de Clubes, pelo Flamengo
  • 7.693 pontos marcados pela Seleção Brasileira, recorde histórico

Recordes de carreira

Somando atuações por clubes e seleções, Oscar encerrou a carreira com:

  • 49.737 pontos marcados, o maior número já registrado por um jogador de basquete em nível profissional

Atuação na Itália e na Europa

Grande parte da carreira de Oscar foi construída no basquete europeu, especialmente na Itália. No Campeonato Italiano, ele detém diversos recordes:

  • 1.760 pontos em uma única temporada, pelo Pavia (40 jogos)
  • Oito vezes cestinha da liga italiana, por Caserta e Pavia
  • Maior média de pontos da história do campeonato: 34,6 pontos por jogo
  • Estrangeiro com mais pontos no Campeonato Italiano: 13.957
  • 271 partidas consecutivas sem ausência, defendendo o Caserta durante sete temporadas

Recordes de aproveitamento

Oscar também registrou marcas relacionadas à precisão nos arremessos:

  • 34 lances livres consecutivos em jogos da Seleção Brasileira
  • 90 lances livres consecutivos em jogos profissionais, pelo Flamengo
  • 196 lances livres consecutivos em um treino da Seleção
  • 22 lances livres convertidos em 22 tentados em um jogo pelo Caserta
  • 8 arremessos de três pontos convertidos em 8 tentados em um jogo do Campeonato Espanhol, atuando pelo Fórum
  • 12 arremessos de dois pontos convertidos em 12 tentados na mesma competição
  • 22 acertos em 25 tentativas em competições europeias de três pontos

Reconhecimento nos clubes

Ao longo da carreira, Oscar teve quatro camisas aposentadas:

  • Número 18, pelo Caserta (Itália)
  • Número 11, pelo Pavia (Itália)
  • Número 14, pelo Unidade Vizinhança (Brasília)
  • Número 14, pelo Flamengo (Rio de Janeiro)

Lenda eterna

O maior jogador brasileiro de basquete, Oscar Schmidt, faleceu nesta sexta-feira, aos 68 anos. A causa da morte do ídolo não foi divulgada.

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