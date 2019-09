Presidente do Conselho do Palmeiras detona Mattos e possível chegada de Mano

Após a saída de Felipão, o Palmeiras passa a viver um novo momento de turbulência. Em áudio vazado na noite de segunda-feira, o Presidente do Conselho Deliberativo do clube, Seraphim Del Grande, fez fortes críticas a atual diretoria do Verdão, além de considerar a possível chegada de Mano Menezes uma “burrice”.

Para Seraphim, o momento da demissão de Felipão foi inoportuno, e o treinador não era o principal problema do clube: “Acho que nem era momento de mandar o Felipão embora, devia mandar o Alexandre Mattos embora. Ele devia continuar ainda mais um ou dois meses para ver como ia o time. Infelizmente, o problema do Palmeiras é o Alexandre Mattos.”

O Presidente do Conselho também se mostrou insatisfeito com a possibilidade de Mano Menezes assumir o comando técnico da equipe: “Sem dúvida, se vier o Mano Menezes seria o caos para nós. Espero que o Maurício não faça essa burrice. Se fizer essa burrice é o enterro do resto do mandato dele.”

“Estou passando inclusive esse apelo para o Maurício e para o Paulo Buosi, que é o primeiro vice-presidente. Sou presidente do Conselho, mas o regime é presidencial. Estou fazendo meu papel de fazer com que o Maurício não faça mais besteira do que está fazendo”, concluiu Seraphim.

A iminente chegada de Mano Menezes ao Palmeiras não desagrada apenas o Presidente do Conselho. Na segunda-feira, a principal torcida organizada do Verdão se manifestou contra o treinador.