Paulinho revela ansiedade por reestreia no Palmeiras e projeta minutos contra o Santos: "Emocionante"

Pela primeira vez em quase dez meses, o atacante Paulinho será finalmente relacionado para um jogo do Palmeiras. Embora siga em rotina de controle de carga, o camisa 10 foi convocado pela comissão técnica para enfrentar o Santos, em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, e projetou a chance de reestreia.

"Já está sendo um dia marcante e emocionante. Claro que nesta semana eu tinha na minha cabeça que havia uma grande chance de ser relacionado para o jogo e trabalhamos muito em cima disso desde segunda-feira. Por mais que a gente prepare nossa mente, sempre bate um pouco de ansiedade, o que é normal. A consciência está tranquila por tudo que lutei e batalhei para chegar a esse momento de ser relacionado novamente e estar à disposição do treinador para ajudar o time", declarou.

"Acredito que amanhã será mais emocionante ainda, com a minha família no estádio, retornar depois de um período muito difícil, tanto físico quanto mental. Estou tentando assimilar esse momento e espero coroar amanhã com uma vitória e, se possível, alguns minutos no jogo", projetou.

Lesão de Paulinho e recuperação

Quando ainda pertencia ao Atlético-MG, Paulinho precisou passar por cirurgia para correção de uma lesão por estresse na tíbia da perna direita, em 2024, e chegou ao Palmeiras em recuperação do procedimento. Segundo reforço mais caro do clube, o jogador ficou fora de todo o Campeonato Paulista, do início do Brasileirão e da primeira fase da Libertadores.

Paulinho só estreou pelo Verdão em abril de 2025. A tendência era de que Paulinho estivesse 100% para a disputa do Mundial, que aconteceu entre junho e julho do último ano, nos Estados Unidos. Contudo, o atleta precisou seguir um cronograma individual para controle de carga e tinha tempo contado para estar em campo.

Após o torneio, o Departamento Médico do Palmeiras optou por realizar um novo procedimento para que o atleta não sofresse riscos nem se desgastasse mais. Assim, Paulinho passou pela nova cirurgia no fim de julho e, desde então, vinha trabalhando em sua recuperação.

"Primeiro de tudo, é agradecer. É um sentimento de muita gratidão por todo o estafe, por todo o Núcleo de Saúde, o grupo de atletas, a comissão técnica... Todos que, de alguma forma, tentaram me ajudar durante esse processo. Foi muito difícil para mim. Em determinados momentos, tentei me fazer pertencente ao grupo, mesmo afastado dos jogos, dos treinamentos, e tenho muita gratidão por essa galera que me ajudou nisso", declarou.

"Amanhã, vai ser um dia em que poderei agradecer a todos de uma forma muito verdadeira. Acho que essa união, não só do grupo, mas de todo o staff do Palmeiras, faz com que a gente tenha muito sucesso e esteja sempre na estrada a buscar os títulos, finalizou.

Os números de Paulinho no Palmeiras

Por fim, ao todo, ele disputou 16 partidas pelo time paulista, apenas uma como titular, marcou três gols e deu duas assistências.

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