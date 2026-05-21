Paulinho cobra "mais coragem" do Palmeiras e lamenta derrota na Libertadores: "Temos que melhorar"

O Palmeiras foi derrotado pelo Cerro Porteño na noite desta quarta-feira e perdeu seu primeiro jogo nesta edição de Copa Libertadores. O atacante Paulinho lamentou o resultado e fez um balanço do time que, segundo ele, não tem tido os melhores resultados nos últimos jogos. Além disso, o camisa 10 cobrou "mais coragem" da equipe.

"Uma derrota que, para nós, prejudica... prejudica na questão moral. A gente não vem tendo resultados positivos há alguns jogos e estamos sofrendo com isso. É o que temos que melhorar, olhar para dentro de si, ver o que tem que melhorar, ter mais coragem nesses jogos que estão mais fechados, que exige coisas diferentes. Está faltando isso para nós", disse em entrevista à getv.

"Nós, jogadores, temos que olhar e ver o que cada um pode melhrorar Não temos tempo para lamentar. Sábado já temos uma partida importante e temos que tentar ganahr e recuperar a moral que a gente estava", finalizou.

Situação do Palmeiras

Com este resultado, o Palmeiras perdeu sua invencibilidade de 17 jogos na temporada e ainda pode terminar a rodada fora da zona de classificação para as oitavas do torneio continental. O Verdão saiu da liderança do Grupo F e caiu para segundo lugar, com oito, sendo ultrapassado pelo Cerro Porteño, que soma dez pontos.

Agora, a equipe de Abel Ferreira vira a chave para a disputa do Campeonato Brasileiro e defende a liderança contra o líder Flamengo.

Próximo jogo

Jogo: Flamengo x Palmeiras

Competição: Campeonato Brasileiro (17ª rodada)

Data e hora: 23 de maio de 2026 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)