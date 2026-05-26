Paulinho é denunciado pelo STJD por comemoração de gol do Palmeiras contra o Flamengo

O Palmeiras pode ter um desfalque por uma comemoração de gol após a vitória de 3 a 0 sobre o Flamengo. O atacante Paulinho, que celebrou o terceiro gol alviverde com um gesto de silêncio, seguido pela marca da torcida organizada, pode acabar sendo punido pelo episódio.

Nesta terça-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva anunciou que o camisa 10 será julgado com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), referente a condutas contrárias à ética esportiva. Assim, Paulinho pode receber punição de dois a seis jogos de suspensão. A informação foi inicialmente divulgada pelo UOL e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O julgamento do atacante ainda não foi marcado. Caso seja suspenso antes do duelo com a Chapecoense, Paulinho terá sua sequência de três atuações consecutivas interrompida.

O que diz a presidente do Palmeiras?

A presidente Leila Pereira, contudo, nega que a comemoração de Paulinho - e dos jogadores do Palmeiras após a vitória - tenha sido desrespeitosa. A mandatária afirmou que em breve, os jogadores terão que "pedir desculpa" depois do gol.

"Essa questão das comemorações, está ficando muito chato. O atleta, quando fizer gol, tem que pedir desculpa? Ele comemorou de uma forma como vários atletas já comemoraram no meu estádio", disse a mandatária, em entrevista à Ge TV.

"Eu não vi problema algum. Foi um jogo grande. Não vi nenhum problema na comemoração do Paulinho. Eu vou me orientar na próxima vez que fizerem gol, ainda mais contra rival, tem que pedir desculpa. Não dá, né? Futebol é entretenimento...", completou.

Situação do Palmeiras na Libertadores

O Palmeiras chega à última rodada na segunda colocação do grupo F com oito pontos. Para assegurar a vaga na próxima fase, precisa apenas de um empate diante da equipe colombiano.

Já para ficar com a liderança da chave, o Verdão precisa de uma combinação de resultados. Para isso, seria necessária uma vitória contra o Junior Barranquilla e a derrota do líder Cerro Porteño para o Sporting Cristal.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Palmeiras x Junior Barranquilla-COL

Competição: Copa Libertadores (6ª rodada)

Data e hora: 28 de maio de 2026 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP).

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