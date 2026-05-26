Palmeiras fecha empréstimo de meio-campista da base do Cuiabá até 2027

O Palmeiras acertou a contratação por empréstimo do volante Erick Vitor, conhecido como Amaral, destaque das categorias de base do Cuiabá. O vínculo do jogador de 17 anos será válido até maio de 2027 e conta com opção de compra e cláusula de renovação prevista em contrato.

O meio-campista integrará a equipe sub-20 do clube paulista. A negociação foi conduzida diretamente entre Palmeiras e Cuiabá, sem participação de empresários.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Nascido em 2009, Amaral chegou ao Cuiabá aos 12 anos, inicialmente para atuar na escolinha do clube, antes de ser incorporado às categorias de base do Dourado. Internamente, o volante passou a ser tratado como um dos atletas de maior projeção da geração, principalmente pela evolução técnica apresentada no CT Manoel Dresch.

Canhoto, o jogador assinou seu primeiro contrato profissional com o Cuiabá em maio de 2025, em movimento que fazia parte do planejamento do clube voltado à valorização de jovens talentos formados em casa.