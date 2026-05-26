Jefté projeta classificação do Palmeiras na Libertadores: "Temos todas as condições"

Nesta quinta-feira, o Palmeiras entra em campo diante do Junior Barranquilla, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, em duelo que vale a classificação às oitavas de final da competição. Jefté analisou o confronto e vê o Vedão com "condições" de vencer e avançar na competição.

“Será um jogo difícil na Libertadores, a gente sabe, mas temos todas as condições de ganhar e classificar. A torcida vem nos apoiando, sempre incentivando, torcendo e não será diferente na quinta-feira. Eles vão fazer um grande show e, se Deus quiser, vamos conseguir a classificação”, disse.

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O Palmeiras chega à última rodada na segunda colocação do grupo F com oito pontos. Para assegurar a vaga na próxima fase, precisa apenas de um empate diante da equipe colombiano.

Já para ficar com a liderança da chave, o Verdão precisa de uma combinação de resultados. Para isso, seria necessária uma vitória contra o Junior Barranquilla e a derrota do líder Cerro Porteño para o Sporting Cristal.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Palmeiras x Junior Barranquilla-COL

Competição: Copa Libertadores (6ª rodada)

Data e hora: 28 de maio de 2026 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)