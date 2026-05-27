Palmeiras x Junior Barranquilla: veja onde assistir ao jogo pela Libertadores

O Palmeiras recebe o Junior Barranquilla-COL nesta quinta-feira, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

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Como chegam as equipes

O Palmeiras chega à última rodada na segunda colocação do grupo F com oito pontos. Para assegurar a vaga na próxima fase, precisa apenas de um empate diante da equipe colombiano.

Já para ficar com a liderança da chave, o Verdão precisa de uma combinação de resultados. Para isso, seria necessária uma vitória contra o Junior Barranquilla e a derrota do líder Cerro Porteño para o Sporting Cristal.

Além da Libertadores, o Palmeiras também vem muito bem na temporada. O Verdão lidera o Campeonato Brasileiro, com 38 pontos - sete a mais que o Flamengo, segundo colocado. Além disso, a equipe de Abel Ferreira enfrentará o Fortaleza nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Do outro lado, o Junior Barranquilla chega ao confronto em uma situação contrária a do Alviverde. Já eliminado da Libertadores, a equipe colombiana busca a terceira posição para se classificar para as pré-oitavas da Sul-Americana. No âmbito nacional, o clube se prepara para a decisão do Campeonato Colombiano, que será disputada contra o Atlético Nacional.

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