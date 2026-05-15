Palmeiras x Cruzeiro pelo Brasileirão: onde assistir, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Neste sábado, Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam em compromisso válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola para o duelo às 21h (de Brasília), na Arena Barueri, em São Paulo.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo do Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).

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Como chega o Palmeiras?

O Palmeiras chega ao confronto com moral após se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil. Na última quarta-feira, o Verdão atropelou o Jacuipense ao golear por 4 a 1 no jogo de volta e fechar um placar agregado de 7 a 1 contra o adversário.

Pelo Brasileirão, o time comandado por Abel Ferreira é o líder da Série A, com 34 pontos conquistados, quatro de vantagem sobre o Flamengo, segundo colocado. O Verdão ainda defende uma invencibilidade de 16 jogos entre todas as competições.

Como chega o Cruzeiro?

O Cruzeiro também vem embalado após classificação na Copa do Brasil. O time comandado por Arthur Jorge venceu o Goiás pelo placar mínimo de 1 a 0, suficiente para tirar o empate do agregado e garantir a vaga nas oitavas de final da competição.

Já no Brasileiro, ocupa a 11ª posição da tabela, com 19 pontos conquistados em cinco vitórias e quatro empates até então. Na última rodada, bateu o Bahia por 2 a 1, fora de casa, e voltou a vencer depois de perder o clássico para o Atlético-MG no Mineirão.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram 98 vezes na história, e os confrontos mostram um empate no número de vitórias. Foram 34 vitórias para Palmeiras e Cruzeiro, enquanto os outros 30 jogos terminaram empatados. Veja os resultados dos últimos cinco jogos:

06/12/2023 — Cruzeiro 1 x 1 Palmeiras — Campeonato Brasileiro

20/07/2024 — Palmeiras 2 x 0 Cruzeiro — Campeonato Brasileiro

04/12/2024 — Cruzeiro 1 x 2 Palmeiras — Campeonato Brasileiro

01/06/2025 — Cruzeiro 2 x 1 Palmeiras — Campeonato Brasileiro

26/10/2025 — Palmeiras 0 x 0 Cruzeiro — Campeonato Brasileiro

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Estatísticas

Palmeiras no Brasileiro

1ª posição

10 vitórias, 4 empates e 1 derrota

25 gols marcados

12 gols sofridos

Cruzeiro no Brasileiro

11ª posição

5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas

20 gols marcados

25 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Arias e Felipe Anderson; Sosa e Flaco López.

Técnico: Abel Ferreira

Provável escalação do Cruzeiro

Otávio; Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero e Gerson; Arroyo, Matheus Pereira e Kaique Kenji; Kaio Jorge.

Técnico: Artur Jorge.

Ficha técnica

Jogo: Palmeiras x Cruzeiro

Competição: Campeonato Brasileiro (16ª rodada)

Data e horário: 16 de maio de 2026 (sábado), às 21h

Local: Arena Barueri, em São Paulo