Palmeiras x Cruzeiro pelo Brasileirão: onde assistir, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Neste sábado, Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam em compromisso válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola para o duelo às 21h (de Brasília), na Arena Barueri, em São Paulo.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.
Onde assistir ao vivo?
O jogo terá transmissão ao vivo do Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).
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— SE Palmeiras (@Palmeiras) May 15, 2026
Como chega o Palmeiras?
O Palmeiras chega ao confronto com moral após se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil. Na última quarta-feira, o Verdão atropelou o Jacuipense ao golear por 4 a 1 no jogo de volta e fechar um placar agregado de 7 a 1 contra o adversário.
Pelo Brasileirão, o time comandado por Abel Ferreira é o líder da Série A, com 34 pontos conquistados, quatro de vantagem sobre o Flamengo, segundo colocado. O Verdão ainda defende uma invencibilidade de 16 jogos entre todas as competições.
Como chega o Cruzeiro?
O Cruzeiro também vem embalado após classificação na Copa do Brasil. O time comandado por Arthur Jorge venceu o Goiás pelo placar mínimo de 1 a 0, suficiente para tirar o empate do agregado e garantir a vaga nas oitavas de final da competição.
Já no Brasileiro, ocupa a 11ª posição da tabela, com 19 pontos conquistados em cinco vitórias e quatro empates até então. Na última rodada, bateu o Bahia por 2 a 1, fora de casa, e voltou a vencer depois de perder o clássico para o Atlético-MG no Mineirão.
Histórico do confronto
As equipes se enfrentaram 98 vezes na história, e os confrontos mostram um empate no número de vitórias. Foram 34 vitórias para Palmeiras e Cruzeiro, enquanto os outros 30 jogos terminaram empatados. Veja os resultados dos últimos cinco jogos:
06/12/2023 — Cruzeiro 1 x 1 Palmeiras — Campeonato Brasileiro
20/07/2024 — Palmeiras 2 x 0 Cruzeiro — Campeonato Brasileiro
04/12/2024 — Cruzeiro 1 x 2 Palmeiras — Campeonato Brasileiro
01/06/2025 — Cruzeiro 2 x 1 Palmeiras — Campeonato Brasileiro
26/10/2025 — Palmeiras 0 x 0 Cruzeiro — Campeonato Brasileiro
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Estatísticas
Palmeiras no Brasileiro
1ª posição
10 vitórias, 4 empates e 1 derrota
25 gols marcados
12 gols sofridos
Cruzeiro no Brasileiro
11ª posição
5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas
20 gols marcados
25 gols sofridos
Prováveis escalações
Provável escalação do Palmeiras
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Arias e Felipe Anderson; Sosa e Flaco López.
Técnico: Abel Ferreira
Provável escalação do Cruzeiro
Otávio; Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero e Gerson; Arroyo, Matheus Pereira e Kaique Kenji; Kaio Jorge.
Técnico: Artur Jorge.
Ficha técnica
Jogo: Palmeiras x Cruzeiro
Competição: Campeonato Brasileiro (16ª rodada)
Data e horário: 16 de maio de 2026 (sábado), às 21h
Local: Arena Barueri, em São Paulo