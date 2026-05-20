Palmeiras define palco do Derby decisivo pela Copa do Brasil Feminina

Nesta quarta-feira, o Palmeiras anunciou o Allianz Parque como palco do duelo contra o Corinthians pela terceira fase da Copa do Brasil Feminina.

Em confronto de jogo único, as Palestrinas receberão as Brabas no dia 30 de maio (sábado), a partir das 11h (de Brasília), com transmissão ao vivo do Sportv.

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A terceira fase é marcada pela entrada dos 16 clubes do Brasileirão Feminino A1. Além dos 16 times vencedores da segunda fase.

Copa do Brasil Feminina

A edição contará com 72 partidas, oito a mais em relação às 64 disputadas no ano passado, além de 11 datas no calendário. A partir da terceira fase, a competição já terá reunido representantes das três divisões do Campeonato Brasileiro Feminino, somando os 66 clubes.

Outra mudança para esta temporada é que, a partir das quartas de final, todos os confrontos terão jogos de ida e volta.

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Confira os confrontos da terceira fase: