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Palmeiras define palco do Derby decisivo pela Copa do Brasil Feminina

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(Foto: Victor Froes/Palmeiras/by Canon
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 20/05/2026 às 10:51

Nesta quarta-feira, o Palmeiras anunciou o Allianz Parque como palco do duelo contra o Corinthians pela terceira fase da Copa do Brasil Feminina.

Em confronto de jogo único, as Palestrinas receberão as Brabas no dia 30 de maio (sábado), a partir das 11h (de Brasília), com transmissão ao vivo do Sportv.


A terceira fase é marcada pela entrada dos 16 clubes do Brasileirão Feminino A1. Além dos 16 times vencedores da segunda fase.

Copa do Brasil Feminina

A edição contará com 72 partidas, oito a mais em relação às 64 disputadas no ano passado, além de 11 datas no calendário. A partir da terceira fase, a competição já terá reunido representantes das três divisões do Campeonato Brasileiro Feminino, somando os 66 clubes.

Outra mudança para esta temporada é que, a partir das quartas de final, todos os confrontos terão jogos de ida e volta.

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Confira os confrontos da terceira fase:

  • Atlético-MG x Vitória
  • Heips x Coritiba
  • Fluminense x Minas Brasília
  • Planalto x Bahia
  • Atlético Piauiense x Santos
  • Liga Sanjoanense x Flamengo
  • Botafogo x Juventude
  • Ferroviária x UDA
  • Itabirito x Sport
  • Cruzeiro x Doce Mel
  • Instituto 3B x Ação
  • São José-SP x Red Bull Bragantino
  • Vasco da Gama x América-MG
  • Internacional x Grêmio
  • Mauaense x São Paulo
  • Palmeiras x Corinthians

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