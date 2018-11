Palmeiras vende mais de 28 mil ingressos para jogo da taça

Iniciada no último domingo após a vitória sobre o Vasco em pleno São Januário e estendida madrugada a dentro na Academia de Futebol, a comemoração do Palmeiras pelo decacampeonato brasileiro deve ser coroada com grande público no Allianz Parque, no próximo domingo. Nesta terça-feira, o clube alviverde confirmou a venda de mais de 28 mil ingressos para o duelo contra o Vitória, que será também a partida da entrega da taça.

Líder absoluto, dono de uma invencibilidade histórica na era dos pontos corridos e dono de 77 pontos, o Verdão comandado por Luiz Felipe Scolari venceu o título nacional no último domingo, ao vencer o Cruz-Maltino por 1 a 0, com gol marcado por Deyverson. A CBF, porém, havia anunciado antecipadamente que a taça da competição seria entregue apenas na última rodada, marcada para o próximo domingo, às 17h (de Brasília).

Comercializadas desde a última segunda-feira, as entradas seguem à venda apenas para sócios-torcedores Avanti, que terão exclusividade até quarta (28), às 18h. A partir de então, serão disponibilizados ingressos para o público em geral perlo site oficial da fornecedora. A venda para os sócios segue sendo dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas.

Confira os preços dos ingressos para Palmeiras X Vitória:

Gol Norte – R$ 100,00 [R$ 50,00 meia-entrada] Gol Sul – R$ 260,00 [R$ 130,00 meia-entrada] Central Leste – R$ 300,00 [R$ 150,00 meia-entrada] Central Oeste – R$ 400,00 [R$ 200,00 meia-entrada] Superior Norte e Sul – R$ 200,00 [R$ 100,00 meia-entrada] Superior Leste e Oeste – R$ 220,00 [R$ 110,00 meia-entrada] Superior Visitante – R$ 200,00 [R$ 100,00 meia-entrada]