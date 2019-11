Palmeiras vende 12 mil ingressos para a partida com o Flamengo

O Palmeiras deve ter o apoio maciço de sua torcida para a partida contra o Flamengo, marcada para este domingo, às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O clube palestrino anunciou nesta terça-feira que já comercializou 12 mil entradas apenas para sócios-torcedores Avanti. As vendas para o público geral começam na quarta-feira, às 10 horas (de Brasília), pela internet.

Com a derrota para o Grêmio, o Palmeiras estacionou nos 68 pontos e caiu para a terceira colocação, atrás do Santos, que tem a mesma pontuação, mas leva vantagem no número de vitórias, o primeiro critério de desempate.

O confronto entre Verdão e Flamengo será disputado em meio a um clima tenso. Após conquistar a Copa Libertadores, o atacante Gabigol provocou o time paulista, que foi defendido pelo ex-goleiro Marcos em suas redes sociais.