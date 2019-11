Marcos rebate provocação de Gabigol sobre o Palmeiras

Confira este e outros vídeos em

O goleiro Marcos fez questão de dar uma resposta ao atacante Gabriel em relação ao vídeo que circula após a conquista do Flamengo na Copa Libertadores. As imagens mostram o jogador do time carioca cantando e fazendo a seguinte provocação: “O Palmeiras não tem Mundial, o Palmeiras não tem Mundial. Não tem Copinha e não tem Mundial, não tem Copinha e não tem Mundial”,

Irônico, Marcos agradeceu, em primeiro lugar, a lembrança do flamenguista ao clube paulista – os times são os principais concorrentes na briga pelo título brasileiro de 2019. “Deve estar chegando isso pra todos nós palmeirenses, né? Fiquem tranquilos, ser lembrado na festa de um título de rival é pra poucos, só pra quem incomoda, afinal, somos diferentes de todos!”, escreveu o Santo em uma publicação nas redes sociais.

Em seguida, Marcos, campeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002 na Coreia do Sul e Japão, fez um desafio a Gabriel. “Falta seu Mundial jogando @gabigol, sorte aí no fim do ano!”, disse o atleta, que também foi vice no Mundial de Clubes de 1999, quando a competição era disputada apenas pelos melhores da América do Sul e Europa – na ocasião, o Palmeiras perdeu para o Manchester United, da Inglaterra.

Campeão da Libertadores, o Flamengo disputa o Mundial de Clubes no mês que vem, no Catar. O time carioca estreia na competição no dia 17 de dezembro já na semifinal, contra o vencedor do confronto entre Al-Hilal, da Arábia Saudita, e Espérance, da Tunísia. A final está marcada para 21 de dezembro.

