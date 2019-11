Herói da Libertadores, Gabigol provoca o Palmeiras: “Não tem mundial”

Confira este e outros vídeos em

Depois de vencer o River Plate por 2 a 1, de virada, o Flamengo conquistou seu segundo caneco da Copa Libertadores da América. Durante a comemoração, conduzidos por Gabriel Barbosa, herói do título com dois gols marcados, o elenco rubro-negro cantou uma música para o Palmeiras, concorrente direto na briga pelo título do Brasileirão das últimas duas temporadas.

“O Palmeiras não tem mundial, o Palmeiras não tem mundial. Não tem Copinha e não tem mundial, não tem Copinha e não tem mundial”, provocaram.

O Flamengo, que já pousou e está em festa no centro do Rio de Janeiro, pode sagrar-se Campeão Brasileiro neste domingo, caso o Palmeiras não derrote o Grêmio. A partida está marcada para às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

O Rubro-Negro Carioca volta a disputar uma competição internacional em dezembro. A estreia no Mundial de Clubes está prevista para o dia 17 de dezembro, terça-feira, às 15h30 (de Brasília). O adversário será o vencedor do confronto entre Al Hilal, da Arábia Saudita, ou Espérance, da Tunísia.

