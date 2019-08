Palmeiras vence Cruzeiro e reassume vice-liderança no Brasileiro Sub-20

O Palmeiras venceu o Cruzeiro na manhã deste domingo e soma oito jogos sem perder no Campeonato Brasileiro Sub-20. Pela 11ª rodada, a equipe recebeu os mineiros no Distrital do Inamar, em Diadema, e aplicou o placar de 3 a 1. Com o resultado, reassumiu a vice-liderança da competição, atrás do Flamengo.

O placar foi construído no primeiro tempo. Os dois primeiros tentos foram alviverdes, dos pés de Esteves e Natan, enquanto Jadson descontou. Na segunda etapa, com menos de um minuto de partida, Guilherme Vieira cabeceou forte, o goleiro defendeu, mas a bola já estava dentro do gol.

O time enfrenta na próxima quarta-feira a Ponte Preta, às 15h (de Brasília), enquanto a Raposa pega o Flamengo no mesmo dia, mas uma hora depois, fora de casa.

O Verdão tem 26 pontos e reassume a vice-colocação da competição, atrás do líder Rubro-Negro, com 27. O Corinthians é o terceiro, com 25 – todos já jogaram na rodada. O Cruzeiro, por sua vez, ocupa a sétima colocação, com 18 pontos. O Alviverde tem, agora, oito jogos de invencibilidade: Fluminense (1 a 1), Coritiba (2 a 0), São Paulo (1 a 0), América-MG (2 a 0), Santos (3 a 1), Athletico-PR (3 a 1), Internacional (4 a 2) e Cruzeiro (2 a 0).

No profissional, o Palmeiras se prepara para o duelo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, contra o Grêmio, que acontece nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Pacaembu. Em Porto Alegre, o time comandado por Luis Felipe Scolari abriu a vantagem de 1 a 0.