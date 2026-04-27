Palmeiras se reapresenta e treina com Paulinho para jogo da Libertadores

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira na Academia de Futebol e deu início à preparação para o jogo contra o Cerro Porteño, pela terceira rodada da Copa Libertadores, que acontece nesta quarta-feira. Na expectativa de retornar ao time, o atacante Paulinho participou das movimentações novamente em tempo integral.

O camisa 10 do Verdão está em processo de recondicionamento físico após se recuperar de uma cirurgia na tíbia da perna direita, realizada em julho de 2025.

Minha dupla tá entrosada em campo, mas na comemoração... 😅💚 pic.twitter.com/5UI9iSpdBx — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 27, 2026

Como foi o treino?

Os titulares da vitória sobre o Red Bull Bragantino, no último domingo, fizeram atividades regenerativas no centro de recovery e neurociência. Enquanto isso, os demais realizaram, em princípio, um coletivo de 11 contra 11 utilizando o campo todo. A atividade contou com a presença de atletas das categorias de base.

Por fim, os jogadores ainda trabalharam dinâmicas específicas em dimensões reduzidas.

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O lateral esquerdo Piquerez, em tratamento de cirurgia no tornozelo direito, avançou na recuperação, mas segue como baixa. O atacante Vitor Roque (lesão no tornozelo esquerdo) também é desfalque, ao passo que Paulinho é dúvida. Murilo, que cumpriu suspensão no Brasileiro, fica à disposição para Abel na Libertadores.

Situação do Palmeiras

O Palmeiras é o primeiro colocado do Grupo F da Libertadores, com quatro pontos, decorrentes de um empate com o Junior Barranquilla-COL por 1 a 1, fora de casa, e de um triunfo por 2 a 1 sobre o Sporting Cristal-PER, no Allianz Parque. No Brasileiro, é líder absoluto, com 32 pontos.

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