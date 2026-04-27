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Palmeiras se reapresenta e treina com Paulinho para jogo da Libertadores

Imagem ilustrativa para a matéria
(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Victoria Romanelli foto de perfil

Por Victoria Romanelli em São Paulo, SP

Publicado 27/04/2026 às 14:20 • Atualizado 27/04/2026 às 14:28

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira na Academia de Futebol e deu início à preparação para o jogo contra o Cerro Porteño, pela terceira rodada da Copa Libertadores, que acontece nesta quarta-feira. Na expectativa de retornar ao time, o atacante Paulinho participou das movimentações novamente em tempo integral.

O camisa 10 do Verdão está em processo de recondicionamento físico após se recuperar de uma cirurgia na tíbia da perna direita, realizada em julho de 2025.

Como foi o treino?

Os titulares da vitória sobre o Red Bull Bragantino, no último domingo, fizeram atividades regenerativas no centro de recovery e neurociência. Enquanto isso, os demais realizaram, em princípio, um coletivo de 11 contra 11 utilizando o campo todo. A atividade contou com a presença de atletas das categorias de base.

Por fim, os jogadores ainda trabalharam dinâmicas específicas em dimensões reduzidas.

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O lateral esquerdo Piquerez, em tratamento de cirurgia no tornozelo direito, avançou na recuperação, mas segue como baixa. O atacante Vitor Roque (lesão no tornozelo esquerdo) também é desfalque, ao passo que Paulinho é dúvida. Murilo, que cumpriu suspensão no Brasileiro, fica à disposição para Abel na Libertadores.

Situação do Palmeiras

O Palmeiras é o primeiro colocado do Grupo F da Libertadores, com quatro pontos, decorrentes de um empate com o Junior Barranquilla-COL por 1 a 1, fora de casa, e de um triunfo por 2 a 1 sobre o Sporting Cristal-PER, no Allianz Parque. No Brasileiro, é líder absoluto, com 32 pontos.

Próximo jogo do Palmeiras

  • Jogo: Cerro Porteño x Palmeiras
  • Competição: Copa Libertadores (3ª rodada)
  • Data e horário: 29 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai.

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