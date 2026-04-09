Palmeiras vence América-MEX e vai à final da Teal Rising Cup

O Palmeiras avançou à final da Teal Rising Cup, torneio amistoso nos EUA, ao vencer o América-MEX nesta quinta-feira, por 1 a 0, no CPKC Stadium, em Kansas City. Poliana marcou no segundo tempo e deu a vitória ao time palmeirense.
Situação na competição
Agora na final, o Palmeiras enfrentará o Kansas City Current no domingo, às 20h (de Brasília), no CPKC Stadium, em Kansas City (EUA). A equipe norte-americana se classificou ao eliminas o Corinthians na noite desta quinta-feira, por 2 a 1.
Esta é a segunda participação do Verdão no torneio. Em 2025, a equipe alviverde foi eliminada na semifinal, mas venceu o Chicago Stars-EUA e ficou com o terceiro lugar.
A Tel Rising Cup é uma competição amistosa que acontece em meio à data Fifa deste mês de abril. O Palmeiras aproveitou a oportunidade de disputar jogos em solo internacional para manter o ritmo e retomar a temporada em boas condições.
VENCEMOS O PRIMEIRO DESAFIO DA TEAL RISING CUP NOS ESTADOS UNIDOS E GARANTIMOS A VAGA NA FINAL! AVANTI, PALESTRINAS! 💚🤩
🏆 Club América-MEX 0x1 Palmeiras
⚽ Poliana.#FimDeJogoSEP pic.twitter.com/6MeSq5NY1w
— Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) April 9, 2026
📋 Resumo do jogo
🟡⚫ AMÉRICA-MEX 0 x 1 PALMEIRAS 🟢⚪
🏆 Competição: Teal Rising Cup (semifinal)
🏟️ Local: CPKC Stadium, em Kansas City (EUA)
📅 Data: 09 de abril de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
GOL
- ⚽ Poliana, aos 22' do 2ºT (Palmeiras)
Os principais lances do jogo
O primeiro tempo foi de um Palmeiras que criou boas oportunidades, mas não conseguiu convertê-las em gol. O Verdão parou em boas defesas da goleira Sandra Paños e foi para o intervalo com o empate sem gols no marcador.
O mesmo cenário se repetiu no início da segunda etapa. O Palmeiras desperdiçou uma boa chance com Bia Zaneretto, que chutou para fora de dentro da área. Minutos depois, Brena teve oportunidade de marcar e tentou driblar Paños, mas a goleira se recuperou e ficou com ela. Quase em sequência, Glaucia ficou cara a cara com Paños, e a arqueira levou a melhor.
Aos nove minutos, novamente, o Palmeiras teve uma chance claríssima. Victoria Liss deu uma caneta na defensora do América-MEX, invadiu a área sozinha e bateu para o gol, mas Paños defendeu. Foi aos 22 minutos que o Verdão enfim abriu o placar. Diany cobrou falta para dentro da área, Fê Palermo cabeceou para o meio e Poliana ganhou de cabeça, estufando as redes do clube mexicano.
Próximo jogo do Palmeiras 🟢⚪
- Kansas City Current x Palmeiras (final da Teal Rising Cup)
- Data e horário: 12/04 (domingo), às 20h (de Brasília)
- Local: CPKC Stadium, em Kansas City (EUA)