Palmeiras sub-14 supera Tijuana e conquista tricampeonato da Club America Cup

Nesta segunda-feira, o Palmeiras se sagrou tricampeão da Club America Cup ao vencer o Tijuana por 3 a 0 na final, em San Diego (EUA). Os gols que deram o título à categoria sub-14 do Verdão foram marcados por Kauã Pablo (duas vezes) e Guilherme Bressan.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Campanha impecável

Na edição de 2026, o Alviverde teve 100 de aproveitamento, vencendo os norte-americanos Chula Vista, Next Level Soccer, Legends, Strikers até chegar à semifinal, onde superou o América-MEX antes de bater o Tijuana na final.

Com 15 gols marcados na campanha e apenas dois sofridos, o time brasileiro ainda teve Kauã Pablo como o artilheiro da competição, com sete gols marcados.

Dessa forma, o Palmeiras somou seu terceiro título consecutivo da competição. Em 2024, bateu o Strikers Irvine (EUA) por 1 a 0 na decisão. Já em 2025, superou o Chivas (MÉX) por 5 a 2 para ser bicampeão.