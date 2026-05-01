Palmeiras faz último treino, e Paulinho é relacionado para jogo contra o Santos; veja provável escalação

O Palmeiras fez o último antes de encarar o Santos na tarde desta sexta-feira, na Academia de Futebol, e ganhou um reforço para o clássico. O atacante Paulinho treinou em tempo integral com o restante do elenco e ficará à disposição de Abel Ferreira pela primeira vez após quase dez meses.

Paulinho passou por cirurgia na tíbia da perna direita no fim de julho, após a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos. Desde então, o camisa 10 vinha sendo desfalque no Verdão, que adotou cautela em seu retorno devido á gravidade da lesão.

O atleta ainda seguirá em uma rotina de controle de carga junto ao Núcleo de Saúde e Performance.

Como foi o treino?

O elenco alviverde aprimorou dinâmicas táticas como marcações, posicionamentos e construções de jogadas, sob comando da comissão técnica de Abel Ferreira. Na parte final, alguns atletas ainda aperfeiçoaram cruzamentos, finalizações e cobranças de faltas.

🟢⚪ Provável escalação do Palmeiras

À beira do gramado, o Palmeiras seguirá sem contar com o técnico Abel Ferreira, que cumpre seu penúltimo jogo de suspensão após determinação do STJD. Reforçado por Paulinho, a comissão técnica pode repetir a escalação da última partida já que não tem novos desfalques.

Seguem fora apenas Vitor Roque (lesão no tornozelo esquerdo) e Piquerez (cirurgia no tornozelo direito).

Assim, uma provável escalação do Palmeiras, que será comandado pelo auxiliar técnico João Martins, tem: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Jhon Arias; Flaco López e Ramón Sosa.

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Situação do Palmeiras

O Palmeiras é o líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos conquistados em 13 rodadas, seis a mais que o Flamengo. São dez vitórias, dois empates e uma derrota. No momento, a equipe de Abel Ferreira defende uma invencibilidade de 12 jogos na temporada, oito no Brasileirão.

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