Palmeiras vence Sporting Cristal e retoma liderança do grupo na Libertadores

O Palmeiras ampliou sua sequência invicta na temporada e venceu o Sporting Cristal-PER por 2 a 0 na noite desta terça-feira em duelo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Flaco López e Ramón Sosa anotaram os gols palmeirenses no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER).

Agora, a equipe comandada por Abel Ferreira chegou ao 13° jogo de invencibilidade no ano, somando jogos da Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil.

Situação da tabela

Com este resultado, o Verdão retoma a liderança do Grupo F, com oito pontos conquistados em quatro jogos. São duas vitórias e u dois empates até o momento na competição. O Sporting Cristal, por sua vez, cai para o segundo lugar e segue com seis pontos.

Cerro Porteño, com quatro pontos, e Junior Barranquilla, com um ponto, fecham a chave em terceiro e quarto lugar, respectivamente. As equipes ainda se enfrentam na quinta-feira.

📋 Resumo do jogo

🔵⚪ SPORTING CRISTAL-PER 0 x 2 PALMEIRAS 🟢⚪

🏆 Competição: Copa Libertadores (4ª rodada)

🏟️ Local: Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER)

📅 Data: 5 de maio de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: às 19h (de Brasília)

🟨 Cartões amarelos: Ávila, Távara (Sporting Cristal); Gustavo Gómez, Giay (Palmeiras)

🟥 Cartão vermelho: Nenhum

Arbitragem

Árbitro : Dario Herrera (ARG)

: Dario Herrera (ARG) Assistentes : Juan Belatti (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG)

: Juan Belatti (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG) VAR: Hernan Mastrangelo (ARG)

Gols

⚽Flaco López, aos 32' do 1°T (Palmeiras)

⚽Ramón Sosa, aos 4' do 2°T (Palmeiras)

🔵⚪ Sporting Cristal-PER

Diego Enríquez; Leandro Sosa (Wisdom), Miguel Araujo, Rafael Lutiger e Cristiano da Silva; Santiago González (Juan González), Martín Távara (Cabellos), Yoshimar Yotún e Maxloren Castro; Luis Iberico (Gabriel) e Irven Ávila (Felipe Vizeu).

Técnico: Zé Ricardo

🟢⚪ Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Jefté); Marlon Freitas, Andreas Pereira (Emiliano Martínez), Jhon Arias (Felipe Anderson) e Allan; Ramón Sosa (Lucas Evangelista) e Flaco López (Paulinho).

Técnico: Abel Ferreira

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

O Sporting Cristal teve a chance de abrir o placar aos quatro minutos. Castro cruzou na área, Ávila recebeu de frente para o gol, mas furou e não conseguiu finalizar. O Verdão respondeu depois, aos sete. Allan puxou o contra-ataque pela direita, em velocidade, tentou o cruzamento na área, mas viu Lutiger cortar e mandar para escanteio. Pouco depois, aos 11, Andreas arriscou, mas foi travado. Em seguida, Arias e Allan tentaram e foram bloqueados.

Aos 28 minutos, foi a vez de Enríquez trabalhar. Arthur ficou com a sobra após tentativa de Allan, bateu de primeira de fora da área e obrigou o goleiro a fazer boa defesa, evitando o gol do Palmeiras. Dois minutos depois, Marlon Freitas também levou perigo em chute de dentro da área. Após a insistência, Flaco López colocou o Palmeiras em vantagem aos 32. Arias avançou em profundidade pela esquerda, cruzou e achou Flaco, que, no alto, chapou de pé direito para balançar a rede.

Minutos depois, o Sporting Cristal respondeu. Castro chutou de longe e viu Carlos Miguel mandar para fora com a ponta dos dedos. Na sequência, González arriscou e mandou perto da trave. Arias teve chance de fazer o segundo mais de uma vez. Na primeira, carimbou a marcação e, na sequência, parou no goleiro. Nos acréscimos, Andreas lançou na área, mas Sosa não conseguiu chegar para finalizar.

Segundo tempo

O Palmeiras conseguiu ampliar aos quatro minutos em mais um contra-ataque. Arias acionou Flaco López pela esquerda, o argentino saiu em velocidade e cruzou na área. O zagueiro do Sporting Cristal afastou mal e deixou Sosa em condições de aproveitar o vacilo e fazer 2 a 0. O paraguaio, pouco depois, perdeu a chance de fazer mais um aos dez.

Os donos da casa tentaram diminuir aos 21. Távara finalizou de primeira, mas pegou errado e mandou para fora. Minutos depois, Leandro Sosa tabelou com González e acionou Felipe Vizeu, que finalizou fraco, para fora, perto do gol de Carlos Miguel. Na sequência, o Palmeiras respondeu, mas Flaco mandou para a rede pelo lado de fora. Aos 28, o goleiro palmeirense defendeu um chute de longe perigoso de Juan González.

Aos 34, Andreas tabelou com Felipe Anderson e arriscou o chute. Contudo, pegou torno e mandou para fora sem perigo. Por pouco o Sporting Cristal não marcou. Após lançamento na área, Miguel Araujo tentou o desvio e parou em grande defesa de Carlos Miguel. A bola ficou viva na área, Felipe Vizeu e Lutiger tentaram, mas Evangelista salvou quase em cima da linha. Aos 44, o goleiro palmeirense fez quase um milagre, mas o árbitro sinalizou impedimento na jogada.

Próximos jogos

Sporting Cristal-PER

Jogo: Alianza Limaz x Sporting Cristal

Competição: Campeonato Peruano (14ª rodada)

Data e horário: 9 de maio de 2026 (sábado), às 22h (de Brasília)

Local: Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER)

Palmeiras

Jogo: Remo x Palmeiras

Competição: Campeonato Brasileiro (15ª rodada)

Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio do Mangueirão, em Belém (PA)