Palmeiras recebe tablado de ginástica com padrão internacional

O Palmeiras passou a contar com um tablado oficial de ginástica artística com padrão internacional em suas dependências. A estrutura foi instalada pela Recoma, empresa especializada em infraestrutura esportiva, e é do mesmo modelo utilizado nas principais competições da modalidade ao redor do mundo.

Fabricado pela Taishan Sports, o piso foi recentemente utilizado como tablado oficial em etapas do circuito mundial de ginástica artística realizadas na Ásia. A chegada do equipamento ao clube amplia o acesso, no Brasil, a estruturas alinhadas às exigências técnicas do alto rendimento.



O tablado atende aos critérios do programa “Master Supplier”, da Federação Internacional de Ginástica (FIG), certificação que estabelece parâmetros rigorosos de qualidade, segurança e performance para treinamentos e competições oficiais.

“A chegada desse tablado reforça um movimento importante de evolução da infraestrutura esportiva no Brasil. Nosso objetivo é aproximar clubes e atletas das condições encontradas nas grandes competições internacionais, contribuindo diretamente para o desenvolvimento do alto rendimento no país”, disse Sergio Schildt, presidente da Recoma.

No Palmeiras, a adoção do tablado está ligada ao avanço do trabalho nas categorias de base do esporte olímpico. A utilização de uma estrutura com padrão internacional busca reduzir a defasagem entre os níveis de formação e o cenário competitivo de alto rendimento, oferecendo aos atletas condições mais próximas daquelas encontradas em eventos internacionais.

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