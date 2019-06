Palmeiras receberá Brasil e mais duas seleções na Academia de Futebol

O Palmeiras estará diretamente envolvido na disputa da Copa América através de seu Centro de Treinamento. A Academia de Futebol receberá três seleções durante a competição continental.

Nesta sexta-feira, a delegação japonesa irá treinar no complexo palestrino durante a tarde. A equipe asiática faz sua estreia contra o Chile, na próxima segunda-feira, no Morumbi.

Já a Colômbia faz seu segundo duelo contra o Catar, também no Morumbi, na próxima quarta-feira. Antes disso, os cafeteros treinarão por três dias na Academia de Futebol.

Além de Japão e Colômbia, a Seleção Brasileira também irá trabalhar na casa alviverde, o que não será novidade. Em outubro de 2017, a equipe já comandada por Tite trabalhou no local. Neymar, então presente no time canarinho, teceu muitos elogios à estrutura alviverde, assim como Tite.

“Fiquei maravilhado com toda a estrutura, com tudo aquilo que o Palmeiras dispõe aos seus profissionais para que possam crescer. É realmente impactante. Eu imaginava que fosse bom, mas não tanto assim. Vocês estão de parabéns”, disse o treinador da Seleção Brasileira.

Tite comandou o Palmeiras entre maio e setembro de 2006, quando somou 48% de aproveitamento em 20 jogos à frente do clube. Na ocasião, a Academia de Futebol ainda não havia passado pela recente reforma e reformulação do antigo ginásio localizado no CT da Barra Funda, a qual demorou aproximadamente um ano e meio para ficar pronta.