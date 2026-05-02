Palmeiras fecha acordo de patrocínio com empresa de scooters e bikes elétricas

Neste sábado, o Palmeiras anunciou que chegou a um acordo com a empresa MotoChefe Brasil, líder no segmento de scooters e bikes elétricas no país. A marca será estampara na parte de trás dos calções nos uniformes de treino e jogo do Verdão até março de 2028, tanto no masculino, quanto no feminino, no profissional e nas categorias de base.

“Estamos muito felizes por fechar uma parceria com a MotoChefe, uma empresa que compartilha dos nossos valores de inovação e sustentabilidade. Tenho certeza de que essa união trará benefícios importantes tanto para o Palmeiras quanto para os nossos torcedores”, declarou a presidente Leila Pereira.

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Sobre a patrocinadora

Fundada em 2019 com montagem nacional, a MotoChefe desenvolve scooters e bikes elétricas, com foco em redução de custos, de emissões e de tempo no trânsito. O acordo com o Alviverde amplia um portfólio de associações esportivas que já inclui, por exemplo, o ex-atleta Ronaldinho Gaúcho como embaixador da marca.

“O Palmeiras traduz exatamente o que a MotoChefe acredita: movimento, paixão e evolução constante. Estamos construindo uma marca que transforma a mobilidade urbana, e faz sentido fazer isso ao lado de um clube que transforma energia em conquista”, afirmou Flávio Drapal, fundador e diretor comercial da MotoChefe Brasil.

Dia de clássico

⚔️ Jogo: Palmeiras x Santos

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 14

📅 Data: 2 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)