Palmeiras x Santos: torcedor tenta invadir gramado e deixa Allianz de ambulância

Um torcedor do Palmeiras tentou invadir o gramado e deixou o Allianz Parque de ambulância no clássico contra o Santos, neste sábado, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O caso aconteceu por volta dos 12 minutos do segundo tempo. O torcedor, fantasiado de Hulk e pintado de verde, saiu da arquibancada e tentou pular as placas de publicidade para invadir o gramado, mas torceu o joelho ao cair do lado de fora do gramado, segundo soube a reportagem.

O torcedor inicialmente recebeu atendimento médico na parte esquerda do campo. Após alguns minutos, a ambulância que fica de plantão no estádio entrou em campo.

O clássico foi paralisado para a retirada do torcedor, que foi colocado no veículo de maca. A ambulância, então, deixou o gramado rapidamente, e o jogo foi retomado. O homem, ainda não identificado, foi levado ao hospital.

O Palmeiras ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso. Caso o faça, esta matéria será devidamente atualizada.

Situação na tabela

O resultado não foi dos melhores para o Palmeiras. O Verdão chegou aos 33 pontos e granatiu a liderança por mais uma rodada, mas pode ver a vantagem na ponta diminuir em caso de vitória do Flamengo, que recebe o Vasco neste domingo.

Próximos jogos do Palmeiras

Sporting-Cristal-PER x Palmeiras (quarta rodada da Copa Libertadores)

Data e horário: 05/05 (terça-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER)

Remo x Palmeiras (15ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 10/05 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Baenão, em Belém (PA)