Allan e Sosa voltam, e Palmeiras tem Paulinho no banco para enfrentar o Sporting Cristal; veja escalações

O Palmeiras está escalado para o confronto desta terça-feira, contra o Sporting Cristal-PER, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER), a partir das 19 horas (de Brasília).

Para essa partida, Abel Ferreira voltou com Allan e Sosa entre os titulares. Ambos haviam começado no banco de reservas no duelo contra o Santos, no último sábado. Além deles, Giay também volta ao 11 inicial, enquanto Khellven fica no banco. Paulinho, que voltou a jogar depois de quase dez meses no clássico, também fica à disposição.

🟢⚪ Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias e Allan; Ramón Sosa e Flaco López.

Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo) e Piquerez (cirurgia no tornozelo direito)

🔵⚪ Escalação do Sporting Cristal-PER

Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger e Cristiano da Silva; Santiago González, Martín Távara, Yoshimar Yotún e Maxloren Castro; Luis Iberico e Irven Ávila.

Técnico: Zé Ricardo

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Como chegam as equipes?

O Sporting Cristal, comandado pelo técnico brasileiro Zé Ricardo, lidera o Grupo F da Libertadores, com seis pontos em três jogos. Fora a derrota para o Palmeiras na segunda rodada, o time peruano venceu os outros dois jogos do grupo, contra Cerro Porteño e Junior Barranquilla. No Campeonato Peruano, a equipe ocupa o 12º lugar, com 15 pontos.

Do outro lado, o Palmeiras é o segundo colocado da chave, com cinco pontos. A equipe de Abel Ferreira defende sua invencibilidade na competição continental, com uma vitória e dois empates. Mais recentemente, ficou na igualdade com o Cerro Porteño, no Paraguai. Antes disso, empatou na estreia com o Junior Barranquilla e depois bateu o rival peruano por 2 a 1.

No último jogo, o Alviverde empatou por 1 a 1 com o Santos pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ainda lidera o Brasileirão com 33 pontos em 14 jogos e não perde há treze jogos por todas as competições.

Arbitragem de Sporting Cristal x Palmeiras